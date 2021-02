Josip Dabro predstavio svoju kandidaturu za župana Vukovarsko - srijemske županije

Aktualni dožupan Vukovarsko – srijemske županije Josip Dabro, koji je nedavno istupio iz HDZ-a, na konferenciji za novinare, koja je simbolično započela u 11.59 sati, predstavio svoju kandidaturu za župana. Kandidatkinja za njegovu zamjenicu je Ivana Mujkić inače zamjenica gradonačelnika Vukovara. Prema riječima Dabre njegov odlazak iz HDZ-a izraz je svijesti mladog čovjeka koji ne želi ostati raditi unutar starih okoštalih struktura, koje ne prihvaćaju nove ideje, koje ne uvažavaju one koji drugačije misle.

- Slavonija više ne treba utjehu, utjehe je bilo dosta. Vrijeme je za nove ljude, vrijeme je za mladost koja jamči rješenje. Vrijeme je prije svega da se okrenemo budućnosti i mladosti, jer bez mladih snaga, bez potentnih ljudi nema ni razvoja Vukovarsko – srijemske županije i cijelog prostora koji obitava oko nje - rekao je Dabro čiji je slogan „Mladost je rješenje“.

Predstavljajući u kratko svoj program najavio je borbu za povratak onih koji su odselili, uvođenje raznih demografskih mjera, razvoj poljoprivrede, poticanje prerađivačke industrije ali i uklanjanje, kako je rekao, strašne barijere koja se zove korupcija i mito, a koja je kočnica razvoja Vukovarsko – srijemske županije. Među rješenjima za unaprjeđenje poljoprivrede istaknuo je povezivanje IT industrije i poljoprivrede.

- Razvoj IT industrije omogućava veću kvalitetu života u ruralnim sredinama, a nove tehnologije kao temelj moderne poljoprivrede omogućavaju da ona bude poželjna djelatnost budućnosti, koja jamči lijep i ugodan život na selu. I rješenja su nam nadohvat ruke, a stvaraju ih naše tvrtke, naši IT stručnjaci koji vide budućnost ne samo u pametnim gradovima, već i u pametnim selima s digitalnim tehnologijama i inovacijama koje mogu vratiti život u ruralne sredine - rekao je Dabro.

Naglasio je kako se godinama ne rješavaju najveći problemi koji sputavaju razvoj ovog kraja, poput poticanja prerađivačke industrije u poljoprivredi, drvno prerađivačke industrije čiji su potencijali nemjerljivi zbog bogatstva šumom hrasta lužnjaka, izgradnje hladnjača za skladištenje voća i povrća i drugih. Povećanje poticaja mladim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima naglašava kao važnu kariku u provedbi gospodarskog programa.

Kandidatkinja za njegovu zamjenicu Ivana Mujkić kazala je kako Vukovarsko – srijemska županija ima vrlo upitnu listu prioriteta, vidi se nebriga za demografsku sliku, a da će opustošenost i popis stanovništva reći nam da nas je u 20 godina nestalo 25 posto.

- Svih ovih godina je interes bio masovno otvaranje tvrtki u vlasništvu županije, zapošljavanje direktora i zamjenika i stvaranje neodrživog sustava koji je doveo do toga da imate sustav koji konstantno raste, a proračun ga ne prati, nemate dovoljno financija i morate negdje zakinuti. Naša županija zakida one koji ovdje žive i koji bi s njom trebali živjeti i rasti. Primjer, zadnji javni poziv županije 450 tisuća kuna za cijelu županiju, grad Vukovar 6 milijuna kuna prošle godine za istu namjenu, shvatite koliko je to mizeran iznos i koliko je gospodarstvo nisko na rang ljestvici prioriteta županije - rekla je Mujkić.

Građanima je poručila da ukoliko želite biti pošteni prema ljudima koji su vas izabrali i biti odgovorni važno je da niste pod stranačkim utegom, da smijete reći ono što mislite, da vas nitko neće od gore stopirati ako ćete reći ono što nije u interesu jedne stranke, a aktualna vlast u Vukovarsko – srijemskoj županiji pokazala je da nema snagu iskomunicirati glavne probleme koji more naše sugrađane.

- Nudimo novu priču koja će biti usmjerena ka demografskom oporavku, gospodarstvu i građanima da osjete da je proračun njihov i svih nas, a ne samo jedne garniture ljudi - najavila je Mujkić.

Josip Dabro i Ivana Mujkić u svojoj kandidaturi imaju podršku nedavno osnovane političke stranke „Ivan Penava – nezavisna lista“ ali i nekih drugih stranaka, udruga i pojedinaca. Pretpostavlja se kako će među njima biti i Domovinski pokret.