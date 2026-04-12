Još jedna kazna protiv Gucića obustavljena zbog – zastare

Kako se izrugati hrvatskom pravosuđu, zasebna je kategorija u ovoj državi, koju su do savršenstva doveli neki ljudi. Jedan od njih je Josip Gucić (76), odbjegli tajkun blizak HDZ-u, čije lice krasi popis najtraženijih bjegunaca MUP-a od 2006. U međuvremenu, za njim su tjeralice raspisala čak četiri hrvatska suda jer se protiv njega vodilo ili se još vodi nekoliko sudskih postupka, i to zbog gospodarskog kriminala koji datira s početka 1990-ih. Bio je osumnjičen ili optužen za malverzacije u Slavonija osiguranju, Brodokomercu, sudilo mu se zbog privatizacije makarskog Primorja i Amfore, varaždinskog Nika, mita sudskim vještacima, ratnog profiterstva... Teretilo ga se za štetu od 800 milijuna kuna, bio je osuđivan na kazne u rasponu od dvije do osam godina zatvora, a oslobođen je optužbi za ratno profiterstvo. No nijednu kaznu koja mu je dosuđena nije odslužio. A ni neće. Jer se izvršenja tih kazni obustavljaju zbog – zastare.

Jednu takvu kaznu, zbog zastare, nedavno mu je obustavio i zagrebački Županijski sud, a riječ je o presudi koju je 14. ožujka 2014. zbog gospodarskog kriminala donio Županijski sud u Osijeku. Tom je presudom Gucić bio osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od dvije godine u koju mu je bilo uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru od 31. siječnja do 28. veljače 2001. U tom se postupku Guciću sudilo u odsutnosti, a MUP je još 2006., dakle prije 20 godina, za njim raspisao međunarodnu tjeralicu. Deset godina kasnije, 2016., za njim je raspisan i europski uhidbeni nalog (EUN), no sve to nije pomoglo da Gucić ugleda unutrašnjost nekog od hrvatskih zatvora. Za hrvatske medije, koliko je poznato, zadnji se put oglasio 2015. iz Beograda, nakon što je osuđen na osam godina zatvora u odsutnosti. I to kako bi poručio da nikakvog kriminala nije bilo.

On inače, uz hrvatsko, ima i srbijansko državljanstvo, a kazna od dvije godine zatvora koju mu je izrekao osječki sud obustavljena mu je jer je prošlo 10 godina od njezine pravomoćnosti. Zastara te kazne nastupila je 7. travnja 2026., pa mic po mic ne bi bilo čudo da Gucić u nekom trenutku osvane u Hrvatskoj nakon što mu sve izrečene zatvorske kazne odu u zastaru, kako bi ostalima sličnima njemu pokazao kako se "uspješno" boriti protiv svih apsurdnosti hrvatskog pravosuđa. Uostalom, nije Gucić jedini tajkun kojeg se hrvatsko pravosuđe ne može dokopati godinama. Miroslav Kutle i Zdravko Mamić spas od kandži hrvatskog pravosuđa potražili su u BiH, njihovoj rezervnoj domovini, u kojoj su nastavili sa svojim poslovima kao da presuda hrvatskih sudova nikada nije bilo.