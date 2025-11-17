Kad je prije 30 godina, 21. studenoga 1995., u američkoj zračnoj bazi Wright-Patterson parafiran Daytonski mirovni sporazum, najzadovoljniji su bili predstavnici Clintonove administracije, jer su dogovor o miru i budućem uređenju Bosne i Hercegovine smatrali svojim golemim diplomatskim ostvarenjem. Sudeći prema studiji State Departmenta nazvanoj "The Secret History of Dayton", američki dužnosnici dobitnicima su smatrali i svu trojicu "balkanskih vođa" potpisnika sporazuma – Franju Tuđmana, Slobodana Miloševića i Aliju Izetbegovića. "Sva trojica balkanskih vođa", piše u epilogu te studije, "vratila su se kući s većim dijelom onoga što su željela. Tuđman je dobio istočnu Slavoniju, Milošević ublažavanje sankcija, a Bosanci su dobili program opremanja i obuke vojske, više od 50 posto bosanskog teritorija i ujedinjeno Sarajevo".
Što je Hrvatima činiti? Ono što mogu: nastaviti inzistirati na legitimnom političkom predstavljanju, uspostaviti trajnu diplomatsku strategiju prema EU i SAD-u (ad hoc reakcije nisu dovoljne), te investirati u vlastite institucije – obrazovanje, medije, kulturne centre – jer narod bez institucija samo je statistička kategorija.
Komentara 5
Smiješno pitanje, muslimani su dobili pola BiH a zahvaljujući tuđmanu Hrvati nisu dobili ništa.
Hrvatska i bosanski hrvati su izgubili najviše. Tuđman je načinio katastrtofalnu grešku što je pristao na federaciju sa muslimanima. Računao je na poštenje ali brzo se vidjelo kakvi su "saveznici" muslimani. Naravno sada možemo ovdje licitirati je li se moglo drugačije, ali vjerojatno su bile takve okolnosti da su nas naviše pritisli amerikanci. Krajnji američki cilj je jedinstvena BiH, rekao bih građanska. Iz prakse se vidi da je to najmanje izgledna opcija.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Luki Modriću Milan nudi ono što Real nije htio, navijači smatraju da je to velika pogreška
Modrićeva izjava poslije pobjede žestoko odjeknula u Srbiji, postao je glavna tema tamošnjih medija
Hrvatski hotel u top 50 na svijetu: Noć stoji i 4500 €, zabranu leta čuvaju – sokolovi
Mostar zavijen u crno. Nogometni sudac ubio ženu, nedavno prijavio pištolj, tvrdio da mu prijete...
Želite prijaviti greške?
Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump
Svi se svađaju koliko je ovdje mrtvih, a nikoga nije briga što je nas živih sve manje
Zvone, ovo nisu oscilacije: Ne morate biti Celta da iskoristite greške Dinama
Ja i Rundek nikad se nismo posvadili, ali smo dva svijeta, a s Johnnyem se čujem, ali ne razgovaramo o glazbi
Još iz kategorije
Dok s džihadistom pije kavu, Trump prijeti Nigeriji zbog progona kršćana
Prije početka građanskog rata 2011. u Siriji su živjela dva milijuna kršćana, mirno i slobodno. Danas ih je ostalo jedva 300 tisuća. Jedan od krivaca je i današnji miljenik Zapada Al-Sharaa
Česi mogu biti uzor za funkcioniranje manjine u Hrvatskoj
U srijedu 19. studenoga u selu Dubravi pokraj Vrbovca tamošnja Češka beseda u povodu 1100. godišnjice Hrvatskog Kraljevstva organizira predavanje pod naslovom "Sveti Václav, suvremenik kralja Tomislava", koje će održati predsjednik Hrvatsko-češkog društva povjesničar i bohemist Marijan Lipovac.
Suživot u Vukovaru nema alternative, ali on se ne gradi diktatom izvana
Danas je Vukovar jedan od najljepših hrvatskih gradova, obnovljen hrvatskim zajedništvom i potporom hrvatskih vlada. On nije muzejsko mjesto sjećanja, nego grad u kojem se živi.
Još jedan pompozni europski plan borbe protiv Putinovih dezinformacija i laži, nažalost, osuđen je na neuspjeh
Očekuje se djelovanje protiv ruskih dezinformacija. Kako će to funkcionirati u Mađarskoj ili Srbiji?
Kad prođe dirljivi susret s Vukovarom, Hrvatska mora stati i razmotriti kamo ide
Osjetljivost u hrvatsko-srpskim odnosima u velikom je porastu. Srbi su s razlogom osjetljivi na izražavanje ustaštva, ne samo u znakovlju, nego i u atmosferi
Obdukcija republikanaca 2012. pokazala je jedno, a onda je Trump pobijedio radeći drugo. Demokrati još prolaze obdukciju, a pobjeđuju
Stvarni život ne slijedi uvijek nalaze pametnih izvješća
Postaju li fantomke i fašistički pozdravi demokratsko pravo
Broj zločina iz mržnje u porastu, a meta su strani radnici i razne manjine
Je li na pomolu prvi rat 'mirotvorca' Trumpa?
Golemoj američkoj vojnoj sili raspoređenoj u vodama oko Venezuele ovih se dana pridružio i najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford. Iako svoje operacije opravdava borbom protiv krijumčara droge, a dosad su američke snage izvele napade na dvadesetak brodova, u kojima je poginulo gotovo 80 ljudi, Washington dosad nije ponudio ni jedan dokaz koji bi potvrđivao da je doista riječ o krijumčarima droge.
BiH se mora vratiti Daytonu da bi došla do Bruxellesa
Već tri desetljeća živi u svojevrsnom poratnom vakuumu
Mladima sto eura za hrvatske kulturne događaje, neka im plate još sto da ne idu na srpske
Tuđman je napravio 90-ih užasno lukavu stvar: podržavao je i održavao HSP kao kontroliranu desnicu, tako da postoje, ali da mu ne postanu previše opasni. Kad bi mu izvana netko predbacio da je Republika Hrvatska ustaška – on bi pokazao na Paragu i društvo i rekao: oni su ustaše, ne mi; Plenković je taj trik pokušao izvesti sa smušenjacima iz Domovinskog pokreta, ali su se pokazali neupotrebljivima, pa sad radi kompromise s desnicom.
Bošnjaci i Hrvati koji su se tada odselili u zapadne zemlje su najveći dobitnici. A gubitnici su ostali na ovim prostorima.