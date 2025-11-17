Naši Portali
17.11.2025. u 11:18

Što je Hrvatima činiti? Ono što mogu: nastaviti inzistirati na legitimnom političkom predstavljanju, uspostaviti trajnu diplomatsku strategiju prema EU i SAD-u (ad hoc reakcije nisu dovoljne), te investirati u vlastite institucije – obrazovanje, medije, kulturne centre – jer narod bez institucija samo je statistička kategorija.

Kad je prije 30 godina, 21. studenoga 1995., u američkoj zračnoj bazi Wright-Patterson parafiran Daytonski mirovni sporazum, najzadovoljniji su bili predstavnici Clintonove administracije, jer su dogovor o miru i budućem uređenju Bosne i Hercegovine smatrali svojim golemim diplomatskim ostvarenjem. Sudeći prema studiji State Departmenta nazvanoj "The Secret History of Dayton", američki dužnosnici dobitnicima su smatrali i svu trojicu "balkanskih vođa" potpisnika sporazuma – Franju Tuđmana, Slobodana Miloševića i Aliju Izetbegovića. "Sva trojica balkanskih vođa", piše u epilogu te studije, "vratila su se kući s većim dijelom onoga što su željela. Tuđman je dobio istočnu Slavoniju, Milošević ublažavanje sankcija, a Bosanci su dobili program opremanja i obuke vojske, više od 50 posto bosanskog teritorija i ujedinjeno Sarajevo".

Bosna i Hercegovina Daytonski sporazum

Irac
Irac
12:26 17.11.2025.

Bošnjaci i Hrvati koji su se tada odselili u zapadne zemlje su najveći dobitnici. A gubitnici su ostali na ovim prostorima.

Samodesno
Samodesno
11:52 17.11.2025.

Smiješno pitanje, muslimani su dobili pola BiH a zahvaljujući tuđmanu Hrvati nisu dobili ništa.

Heisenberg
Heisenberg
12:16 17.11.2025.

Hrvatska i bosanski hrvati su izgubili najviše. Tuđman je načinio katastrtofalnu grešku što je pristao na federaciju sa muslimanima. Računao je na poštenje ali brzo se vidjelo kakvi su "saveznici" muslimani. Naravno sada možemo ovdje licitirati je li se moglo drugačije, ali vjerojatno su bile takve okolnosti da su nas naviše pritisli amerikanci. Krajnji američki cilj je jedinstvena BiH, rekao bih građanska. Iz prakse se vidi da je to najmanje izgledna opcija.

