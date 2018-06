Jandroković u 20 sekundi dao dvije opomene zastupnici: 'Prestanite raditi cirkus'

Na početku ovotjednog saborskog zasjedanja predsjednik Sabora Gordan Jandroković čestitao je nogometašima na pobjedi nad Islandom, a nakon toga uslijedile su slobodne rasprave zastupnika o prosvjedu liječnika, migrantskoj krizi, radovima na Trgu žrtava fašizma...

Mostova Ines Strenja Linić odmah je na početku dobila opomenu jer je umjesto traženja slobodne rasprave s kojom počinje prvi radni dan u tjednu, tražila stanku oko prosvjeda liječnika na Markovom trgu u podne, a kad je opomenuta da ne smije govoriti, nije to poslušala pa je dobila dvije opomene u razmaku od 20-ak sekundi.

- Vlada je u 8 sati održala svoju sjednicu kako bi izbjegla prosvjed liječnika u podne na Markovom trgu, da se ne bi čulo što oni imaju za reći jer su prevareni – kazala je Strenja Linić prije dobivanja opomena.

– Molim vas, prestanite ovdje raditi cirkus. Ne možete dobiti stanku – rekao je Jandroković.

Kasnije je HDZ-ov Ivan Šuker pojasnio kako je sjednica Vlade stavljena tako rano zbog službenog puta na koji premijer danas ide.

I bivši SDP-ovac Mirando Mrsić progovorio je o problemu liječnika te ustvrdio da je bivši ministar zdravstva Andrija Hebrang zakopao prvu lopatu za privatizaciju zdravstva, dok je aktualni ministar Milan Kujundžić bacio zadnji grumen na javno zdravstvo

- Šakom i kapom u Hrvatskoj se dijeli tuđe i tvrdi da je privatizacija jedini izlaz. Ne bi li se to ostvarilo na mala vrata pokušava se objasniti građanima da nema druge nego povećati policu za dopunsko osiguranj. Dio liječnika privatnika plaća tek minimalni dio doprinosa, iako imaju viša primanja nego liječnici u domovima zdravlja. Odbij siromašnima, daj bogatima, sve pod egidom kako bi se spasilo zdravstvo. Superhik reforma ministra Kujundžića – kritizira Mrsić.

SDP-ov Ranko Ostojić upozorio je da Hrvatska nije spremna na porast broja izbjeglica, pa naglašava da se stanje promijenilo u odnosu na ono iz 2015. i 2016. godine.

- Italija je promijenila politiku prema izbjeglicama, a da se vlast u Njemačkoj trese zbog tog problema. Zatvaranje granica pojedinačno u EU, dovodi Hrvatsku u situaciju da postane prva zemlja ulaska. Sve izbjeglice se koncentriraju kod Velike Kladuše, pokušavaju doći do boljeg života u EU. U Hrvatskoj je značajno narastao broj tražitelja azila, sada je u tisućama, Hrvatska, iako je napravila sve u standardima Schengena, nema kapaciteta. Svi koji se kreću prema Europi moraju proći kroz prostor bez žice, a to je Hrvatska. Ta situacija da Hrvatska postaje prva zemlja ulaska, u situaciji gdje ti ljudi nisu padobranom pali, nego dolaze iz EU, Rumunjske i Bugarske, govori da se ponavlja scenarij iz 2015. Za to nam treba migracijska politika, koju Vlada ne donosi – upozorio je Ostojić. Pita se što će Hrvatska poduzeti kada u naše luke počnu dolaziti brodovi s izbjeglicama.

- Samo je pitanje vremena kada će neki brod s migrantima doći u hrvatske vode – je li imamo plan za to? Nemamo. Je li imamo strategiju? Hrvatska ne samo da nije spremna, nego riskira ozbiljnu situaciju, da svakoga koga zatekne kod nas, ako mu se ne prizna azil u EU, bude vraćen kod nas- ustvrdio je Ostojić.

GLAS-ova Anka Mrak-Taritaš podsjetila je da su prošli tjedan vladajući u Skupštini Grada Zagreba zabranili oporbi da govori o radovima na Trgu žrtava fašizma.

- Postoji opasnost nakon utakmica da Hrvatska ostane jedina država koja predstavlja afrički kontinent na svjetskom prvenstvu. Sjeverna Koreja radi iskorake, a nama je zabranjeno govoriti – komentirala je Mrak-Taritaš.

