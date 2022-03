Hrvatska IT kompanija pomaže u izvlačenju obitelji Ukrajinaca svojih zaposlenika: Dolazi nam i jedna trudnica

U Ukrajini, točnije u Kijevu, do ruske invazije na tu državu poslovao je i ured hrvatske IT tvrtke Span s 32 zaposlenika. Rat je zaposlene natjerao da se sklone u sigurnija područja, a iz sjedišta tvrtke odmah im je poručeno da će se pobrinuti za svakoga te im osigurati smještaj u Hrvatskoj.

– Ti Ukrajinci su naši zaposlenici, naravno da smo jutro nakon invazije odmah provjerili gdje su i kako su te im ponudili svaki oblik pomoći – kazao nam je Nikola Dujmović, suosnivač i predsjednik uprave Spana koji neprestano prati što se s njima zbiva, pa makar, kao što je to bio slučaj posljednjih nekoliko dana, bio na poslovnom putu u Izraelu. Budući da se radi o IT tvrtki gdje se mahom zapošljavaju muškarci s obzirom na to da takav omjer vlada u profesiji, tako su i u ukrajinskom uredu pretežito radili muškarci, točnije njih 20-ak.

Muškarci su uzeli puške

S obzirom na to da oni ne smiju izaći iz Ukrajine, a kako veli Dujmović, to i ne žele, ostali su tamo, neki su već s puškom u ruci, a neki su se sklonili na sigurnija područja, pronašli internet te nastavljaju raditi. Neki su ponudu uprave tvrtke prihvatili tako da na sigurno pošalju žene, djecu i kućne ljubimce.

– Da, već smo zbrinuli sedam obitelji, odnosno desetak ljudi. A evo, upravo je na putu i naša tamošnja šefica marketinga koja pomalo preko Rumunjske napreduje prema Zagrebu i dovodi svoje dvoje djece te mačku i psa. Naime, putuje već tri dana s obzirom na to da se, kako je rekla, može nabaviti 20 litara goriva odjednom, tako ide 500 po 500 kilometara i sada je u Rumunjskoj, a možda i nadomak Zagreba – kazuje Nikola Dujmović.

– Uz nju na sigurnom su četiri naše zaposlenice. Jedna je tu u Hrvatskoj, dok je jedna druga naša djelatnica, nakon što najprije stigla u Zagreb, odlučila otići u Berlin k bratu – pokušao je Dujmović prisjetiti se svakoga tko je bio ili ostao u Zagrebu ili pak treba tek doći.

– Da, možda ne znam baš točno gdje je svatko u kojem trenutku, no to u ovoj situaciji nije važno, važno je da ćemo se za sve pobrinuti koliko je u našoj moći i da smo tu za njih, njihove obitelji, kućne ljubimce i koga god da dovode. Voljeli bismo ih smjestiti u stanove ili kuće i odmah im omogućiti da rade. Vjerujem da im treba sada neki smisao, barem oni to tako kažu, a i pokazuju – objašnjava Dujmović.

Psiholozi pomažu izbjeglima

– Ovaj rat je nova vrsta rata, kaotična. Potpuno mi je nevjerojatno da zaposlenice koje su ostale i dalje rade iz nekog skloništa u Ukrajini. Duh koji pokazuju u ovoj tragediji koja se događa doista je vrijedan divljenja i moram reći da me pomalo iznenadio. Primjerice, ja na sastanku u Tel Avivu i partner koji sjedi prekoputa mene govori mi kako ga je upravo zvala naša Ana i treba neku tehničku pomoć, dakle ona radi i zove iz Ukrajine. Unutar Ukrajine čak još uvijek funkcionira platni promet. Ali sve zajedno uistinu je nestvarno. Ovaj rat je nevjerojatna tragedija i nemam dileme tko je tu neprijatelj – nastavlja Dujmović koji vrlo kategorički ističe da s Rusima uistinu treba prestati poslovati na svaki način i time iskazati jasan stav na čijoj smo strani u ovom ratu.

S obzirom na to da je Span tvrtka koja zapošljava 600 djelatnika, ima i 12 zaposlenih psihologa pa oni u ovom času pomažu da izbjeglima što je moguće više olakšaju situaciju. A ono što slijedi jest ishoditi za sve njih "papire" i izboriti se s domaćom birokracijom.

– Dolazi nam i jedna trudnica, njoj će trebati zdravstvena zaštita i njega, vjerujem da će naš sustav biti spreman i brz jer ovakva situacija to i nalaže – dodaje Dujmović.

Span je, inače, prva hrvatska IT tvrtka koja je nedavno odradila IPO, tj. izašla na Zagrebačku burzu, nedavno su objavili i odlične rezultate poslovanja. U Ukrajini su imali nekoliko projekata, no kako kaže Dujmović, njihovi gubici su uistinu ništa u odnosu na ljudske tragedije koje sada nastoje umanjiti koliko god je to moguće.