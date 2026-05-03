Izraelski ministar nacionalne sigurnosti proslavio rođendan uz tortu u obliku vješala

Nevjerojatno, sramotno i duboko uznemirujuće, prizori koji su procurili u javnost ne predstavljaju tek neukusnu epizodu s jedne privatne proslave, već zastrašujući simbol vremena u kojem se granice između politike, nasilja i moralnog sunovrata opasno brišu. U trenutku kada bi nositelji vlasti trebali biti jamci temeljnih ljudskih vrijednosti, svjedočimo slavlju obilježenom simbolikom smrti, i to ne skriveno, nego demonstrativno, gotovo prkosno. Torta u obliku vješala nije samo groteskni detalj rođendana, već poruka koja odjekuje daleko izvan zidova te proslave: poruka normalizacije ideje pogubljenja, dehumanizacije i političkog radikalizma koji sve otvorenije izlazi na površinu.

Izraelski mediji objavili su snimke proslave koju je supruga ministra Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir proslavio je rođendan uz tortu u obliku vješala, prizor koji mnogi vide kao slavljenje nasilja i ubojstva. povodom njegova 50. rođendana. Među darovima posebno se istaknula torta u obliku vješala, simbol koji nije slučajan ni bezazlen. On izravno referira na zakon koji je donio Knesset, a kojim se otvara mogućnost pogubljenja palestinskih zatvorenika, prijedlog koji Itmar Ben-Gvir već dugo zagovara i politički promovira. Time je privatna proslava pretvorena u javnu političku poruku, a simbolika smrti uzdignuta na razinu slavljeničkog čina.

Događaj se odvio tijekom ceremonije održane u subotu u blizini Ašdoda, uz prisustvo visokih policijskih i zatvorskih dužnosnika, kao i aktivista krajnje desnice. Na torti je bio ispisan natpis: „Čestitamo ministru Ben-Gviru, ponekad se snovi ostvare“, rečenica koja je dodatno pojačala težinu cijelog prizora i izazvala val reakcija. Sudionici su dokumentirali i trenutak kada je izraelski premijer Benjamin Netanyahu telefonski nazvao Ben-Gvira kako bi mu čestitao rođendan, čime je događaj dobio dodatnu političku dimenziju.

Reakcije javnosti bile su burne i gotovo jednoglasno negativne. Društvene mreže preplavili su komentari koji ovaj čin opisuju kao otvoreno slavljenje nasilja i legitimizaciju ideje o pogubljenju. Aktivisti za ljudska prava, ali i brojni građani, upozorili su da se radi o opasnom pomaku u retorici – pomaku u kojem ekstrem postaje prihvatljiv, a brutalnost dio političkog identiteta.

Promatrači ističu kako ovakvi prizori nisu izolirani incident, već simptom dubljih promjena u izraelskom političkom diskursu. Korištenje simbola vješala u kontekstu slavlja ukazuje na zabrinjavajuću normalizaciju okrutnosti i dehumanizacije, posebno kada se radi o palestinskim zatvorenicima. Upozorava se da takva simbolika ne ostaje na razini retorike, već ima stvarne posljedice – oblikuje javno mišljenje, potiče radikalizaciju i stvara prostor u kojem nasilje postaje legitimno sredstvo političkog djelovanja.

Na društvenim mrežama mnogi su korisnici ovaj čin opisali kao „šokantan“, „neviđen“ i „duboko uznemirujući“. Posebno je naglašeno da slavljenje simbola pogubljenja ne predstavlja snagu ni odlučnost, već otkriva ozbiljan moralni pad i gubitak osnovnih humanih kriterija. Drugi su upozorili da takvi prizori mogu dovesti do desenzibilizacije društva na nasilje, čime se otvara put njegovoj daljnjoj normalizaciji.

Komentatori su prizor nazvali „odvratnim“ i „neprirodnim“, dok je jedan aktivist istaknuo kako „razina mržnje prema palestinskim zatvorenicima poprima zabrinjavajuće razmjere“. U tom kontekstu, torta u obliku vješala nije samo neukusan detalj, već simbol šire političke i društvene klime u kojoj se granice prihvatljivog sve više pomiču.

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daju i upozorenja organizacija za ljudska prava. Prema njihovim izvješćima, stanje u zatvorskom sustavu već dulje vrijeme izaziva zabrinutost, a pod aktualnom vlašću, tvrde, kršenja prava zatvorenika sve više dobivaju institucionalni karakter. Ben-Gvir, koji je preuzeo odgovornost za zatvore, suočava se s optužbama i kritikama zbog načina upravljanja sustavom, uključujući i tvrdnje o nehumanom postupanju prema zatvorenicima.

U tom svjetlu, rođendanska proslava prestaje biti privatni događaj i postaje snažan simbol političkog trenutka. Ona otkriva duboku polarizaciju društva, ali i zabrinjavajući smjer u kojem se kreće javni diskurs – smjer u kojem se nasilje ne samo tolerira, nego i slavi. Upravo zato mnogi ovaj događaj ne vide kao incident, već kao upozorenje: kada simboli smrti postanu dio slavlja, granice između politike i brutalnosti opasno se brišu.