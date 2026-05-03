Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLAVLJE NASILJA I UBOJSTVA

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti proslavio rođendan uz tortu u obliku vješala

Foto: Screenshoot
1/2
Autor
Hassan Haidar Diab
03.05.2026.
u 13:57

Na torti je bio ispisan natpis: „Čestitamo ministru Ben-Gviru, ponekad se snovi ostvare“, rečenica koja je dodatno pojačala težinu cijelog prizora i izazvala val reakcija.

Nevjerojatno, sramotno i duboko uznemirujuće, prizori koji su procurili u javnost ne predstavljaju tek neukusnu epizodu s jedne privatne proslave, već zastrašujući simbol vremena u kojem se granice između politike, nasilja i moralnog sunovrata opasno brišu. U trenutku kada bi nositelji vlasti trebali biti jamci temeljnih ljudskih vrijednosti, svjedočimo slavlju obilježenom simbolikom smrti, i to ne skriveno, nego demonstrativno, gotovo prkosno. Torta u obliku vješala nije samo groteskni detalj rođendana, već poruka koja odjekuje daleko izvan zidova te proslave: poruka normalizacije ideje pogubljenja, dehumanizacije i političkog radikalizma koji sve otvorenije izlazi na površinu.

Izraelski mediji objavili su snimke proslave koju je supruga ministra Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir proslavio je rođendan uz tortu u obliku vješala, prizor koji mnogi vide kao slavljenje nasilja i ubojstva. povodom njegova 50. rođendana. Među darovima posebno se istaknula torta u obliku vješala, simbol koji nije slučajan ni bezazlen. On izravno referira na zakon koji je donio Knesset, a kojim se otvara mogućnost pogubljenja palestinskih zatvorenika, prijedlog koji Itmar Ben-Gvir već dugo zagovara i politički promovira. Time je privatna proslava pretvorena u javnu političku poruku, a simbolika smrti uzdignuta na razinu slavljeničkog čina.

Događaj se odvio tijekom ceremonije održane u subotu u blizini Ašdoda, uz prisustvo visokih policijskih i zatvorskih dužnosnika, kao i aktivista krajnje desnice. Na torti je bio ispisan natpis: „Čestitamo ministru Ben-Gviru, ponekad se snovi ostvare“, rečenica koja je dodatno pojačala težinu cijelog prizora i izazvala val reakcija. Sudionici su dokumentirali i trenutak kada je izraelski premijer Benjamin Netanyahu telefonski nazvao Ben-Gvira kako bi mu čestitao rođendan, čime je događaj dobio dodatnu političku dimenziju.

Reakcije javnosti bile su burne i gotovo jednoglasno negativne. Društvene mreže preplavili su komentari koji ovaj čin opisuju kao otvoreno slavljenje nasilja i legitimizaciju ideje o pogubljenju. Aktivisti za ljudska prava, ali i brojni građani, upozorili su da se radi o opasnom pomaku u retorici – pomaku u kojem ekstrem postaje prihvatljiv, a brutalnost dio političkog identiteta.

Promatrači ističu kako ovakvi prizori nisu izolirani incident, već simptom dubljih promjena u izraelskom političkom diskursu. Korištenje simbola vješala u kontekstu slavlja ukazuje na zabrinjavajuću normalizaciju okrutnosti i dehumanizacije, posebno kada se radi o palestinskim zatvorenicima. Upozorava se da takva simbolika ne ostaje na razini retorike, već ima stvarne posljedice – oblikuje javno mišljenje, potiče radikalizaciju i stvara prostor u kojem nasilje postaje legitimno sredstvo političkog djelovanja.

Na društvenim mrežama mnogi su korisnici ovaj čin opisali kao „šokantan“, „neviđen“ i „duboko uznemirujući“. Posebno je naglašeno da slavljenje simbola pogubljenja ne predstavlja snagu ni odlučnost, već otkriva ozbiljan moralni pad i gubitak osnovnih humanih kriterija. Drugi su upozorili da takvi prizori mogu dovesti do desenzibilizacije društva na nasilje, čime se otvara put njegovoj daljnjoj normalizaciji.

Komentatori su prizor nazvali „odvratnim“ i „neprirodnim“, dok je jedan aktivist istaknuo kako „razina mržnje prema palestinskim zatvorenicima poprima zabrinjavajuće razmjere“. U tom kontekstu, torta u obliku vješala nije samo neukusan detalj, već simbol šire političke i društvene klime u kojoj se granice prihvatljivog sve više pomiču.

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daju i upozorenja organizacija za ljudska prava. Prema njihovim izvješćima, stanje u zatvorskom sustavu već dulje vrijeme izaziva zabrinutost, a pod aktualnom vlašću, tvrde, kršenja prava zatvorenika sve više dobivaju institucionalni karakter. Ben-Gvir, koji je preuzeo odgovornost za zatvore, suočava se s optužbama i kritikama zbog načina upravljanja sustavom, uključujući i tvrdnje o nehumanom postupanju prema zatvorenicima.

U tom svjetlu, rođendanska proslava prestaje biti privatni događaj i postaje snažan simbol političkog trenutka. Ona otkriva duboku polarizaciju društva, ali i zabrinjavajući smjer u kojem se kreće javni diskurs – smjer u kojem se nasilje ne samo tolerira, nego i slavi. Upravo zato mnogi ovaj događaj ne vide kao incident, već kao upozorenje: kada simboli smrti postanu dio slavlja, granice između politike i brutalnosti opasno se brišu.
Ključne riječi
Itamar Ben-Gvir rat na Bliskom istoku Izrael

Komentara 1

Pogledaj Sve
ER
Erazmo
14:11 03.05.2026.

Nemam namjeru braniti Ben Gvira.Previse je radikalan,ali ovaj clanak gdje se autor Hassan uzasava nekih simbola na njegovom rodendanu i od toga pravi cijelu pricu je neukusan.Autor tako ne kritizira vrlo stvarne teroristicke akcije hezbolaha i hamasa i nikada ih nije nazvao teroristima(barem ja to nisam vidio) iako to jesu i u drzavi u kojoj pise svoje uradke.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!