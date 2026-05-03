Trump: 'Razmotrit ću mirovni prijedlog, ali Iran još nije platio dovoljno visoku cijenu'

Donald Trump izjavio je jučer da će razmotriti novi mirovni prijedlog iz Teherana, ali je izrazio sumnju u njegove izglede, rekavši da Iran još nije "platio dovoljno visoku cijenu“. Dva poluslužbena iranska medija, Tasnim i Fars, za koje se vjeruje da su bliski iranskoj paravojnoj Revolucionarnoj gardi, objavila su da je Iran poslao SAD-u novi prijedlog od 14 točaka putem Pakistana, piše The Guardian.

"Obavijestit ću vas kasnije o tome“, rekao je Trump jučer o prijedlogu prije nego što se ukrcao u Air Force One, dodavši da će mu "sada dati točan tekst“. Nedugo nakon razgovora s novinarima, Trump je na društvenim mrežama objavio komentar o novom prijedlogu, rekavši da "ne može zamisliti da bi bio prihvatljiv jer još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu tijekom posljednjih 47 godina".

Trump je ovog tjedna odbacio prethodni iranski prijedlog. Međutim, primirje u ratu, koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli krajem veljače, na snazi je od 8. travnja, nakon što je u Pakistanu održan jedan neuspjeli krug mirovnih pregovora. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi rekao je diplomatima u Teheranu da je "lopta sada na strani Sjedinjenih Država da odaberu put diplomacije ili nastavak konfrontacijskog pristupa“. Iran je, kako je rekao, "spreman za oba puta“.

Washington je više puta izjavio da neće okončati rat bez sporazuma koji sprječava Iran da dođe do nuklearnog oružja, što je glavni cilj koji je Trump naveo kada je pokrenuo napade u veljači usred nuklearnih pregovora. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program miroljubiv.

Reuters i druge novinske organizacije izvijestile su tijekom proteklog tjedna da Teheran predlaže ponovno otvaranje tjesnaca prije nego što se riješe nuklearna pitanja. Iranski mediji navode da najnoviji prijedlog Teherana od 14 točaka uključuje povlačenje američkih snaga iz područja oko Irana, ukidanje američke blokade Hormuškog tjesnaca, oslobađanje zamrznute iranske imovine, isplatu odštete, ukidanje sankcija i završetak rata na svim frontama, uključujući Libanon, kao i novi mehanizam kontrole nad tjesnacem.

Govoreći novinarima na Floridi jučer, Trump je sugerirao da su nove vojne akcije protiv Irana i dalje opcija. "Ako se budu loše ponašali, ako učine nešto loše, ali za sada ćemo vidjeti“, rekao je. "No to je svakako mogućnost koja bi se mogla dogoditi.“ U međuvremenu, SAD je upozorio brodarske kompanije da bi se mogle suočiti sa sankcijama ako plate Iranu za siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac, čime dodatno pojačava pritisak u sukobu oko njegove kontrole.

Iran od početka rata čvrsto kontrolira tjesnac, ograničavajući glavne tokove nafte, plina i gnojiva prema svjetskom gospodarstvu. SAD je odgovorio pomorskom blokadom iranskih luka, uskraćujući Teheranu prihode od nafte potrebne za stabilizaciju oslabljenog gospodarstva.

Cijene nafte su oko 50% više nego prije rata. SAD je u petak upozorio na plaćanja Iranu, ne samo u gotovini nego i u "digitalnoj imovini, kompenzacijama, neformalnim zamjenama ili drugim oblicima plaćanja u naturi“, uključujući dobrotvorne donacije i uplate u iranskim veleposlanstvima.