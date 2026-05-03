Eskalira sukob Trumpa i Njemačke: 'Broj vojnika smanjujemo za daleko više od 5000'

Američki predsjednik je rekao da će broj vojnika u Njemačkoj smanjiti za "daleko više" od 5000 dok se odnosi transatlantskih partnera pogoršavaju zbog rata na Bliskom istoku, javlja u nedjelju AFP. Pentagon je u petak objavio odluku o smanjenju broja vojnika za 5000, no Trump je novinarima u subotu rekao: "Veoma ćemo smanjiti, a smanjujemo za daleko više od 5000". Nije pružio daljnje pojedinosti.

Do poteza je došlo nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak rekao da Iran "ponižava" Washington za pregovaračkim stolom. Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell je u petak rekao da se očekuje da će povlačenje "biti dovršeno tijekom narednih šest do 12 mjeseci".

NATO je rekao da "surađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi razumio detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj". "Ova prilagodba naglašava potrebu Europe da nastavi više ulagati u obranu i preuzme veći dio odgovornosti za našu zajedničku sigurnost", napisala je glasnogovornica NATO-a Allison Hart na društvenoj platformi X.

Krajem 2025., 36.346 aktivnih pripadnika američke vojske bilo je u Njemačkoj, 12.662 u Italiji i 3814 u Španjolskoj. Njemački ministar obrane Boris Pistorius je u subotu rekao da je povlačenje američkih vojnika "iz Europe i također iz Njemačke bilo očekivano". Do odluke o povlačenju vojnika je došlo u isto vrijeme kada je Trump najavio i povećanje carina za vozila iz Europske unije s 15 na 25 posto idućeg tjedna, optužujući blok da se ne pridržava trgovinskog sporazuma potpisanog ljetos.

Glavni republikanski zakonodavci koji nadziru američku vojnu politiku suzdržani su prema odluci da se smanji broj vojnika u Njemačkoj. Senator Roger Wicker i član Zastupničkog doma Mike Rogers, čelnici odbora za oružane snage u dvama domovima američkog Kongresa, u zajedničkom priopćenju su u subotu upozorili da bi potez mogao "poslati pogrešan signal (ruskom predsjedniku) Vladimiru Putinu".

Premda europski saveznici povećavaju izdvajanja za obranu, "pretvaranje tih ulaganja u vojne sposobnosti potrebne za preuzimanje odgovornosti za konvencionalno odvraćanje će potrajati", poručili su. Dvojac je također istaknuo da je Njemačka poslušala Trumpov poziv za većim izdvajanjima za obranu te da je dopustila američkim zrakoplovima da koriste njemačke baze i zračni prostor tijekom trenutnog sukoba s Iranom.

Trump je zaprijetio da će smanjiti broj američkih vojnika u Njemačkoj i drugim europskim zemljama tijekom obaju svojih mandata u Bijeloj kući, tvrdeći da želi da Europa preuzme veću odgovornost za vlastitu obranu umjesto da ovisi o Washingtonu. Sada se čini da nastoji kazniti saveznike koji ga nisu podržali u ratu na Bliskom istoku ili doprinijeli mirovnim snagama u ključnom Hormuškom tjesnacu, koji su snage Teherana zatvorile, piše AFP.

Trump je u četvrtak rekao da bi mogao povući američke snage iz Italije i Španjolske zbog njihovog protivljenja ratu u Iranu. "Italija nam uopće nije pomogla, a Španjolska je bila grozna, apsolutno grozna", kazao je novinarima. "Da, vjerojatno, vjerojatno hoću. Zašto ne bih?", poručio je Trump. Njemački šef diplomacije Johann Wadephul je u četvrtak rekao da je Berlin "spreman" za smanjenje broja američkih vojnika te da "o tome raspravlja pomno i u duhu povjerenja u sklopu svih tijela NATO-a".

Međutim, Wadephul je rekao da veće američke baze u Njemačkoj "uopće nisu predmet rasprave" te je naveo primjer zračne baze Ramstein, za koju je kazao da ima "nezamjenjivu funkciju za Sjedinjene Države i za nas".