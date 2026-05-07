FOTO Pogledajte što izraelski vojnik radi kipu Djevice Marije

Izraelska vojska pokrenula je istragu nakon što se društvenim mrežama proširila fotografija na kojoj vojnik oskvrnjuje kip Djevice Marije u južnom Libanonu, prenosi Al Jazeera .

Prema pisanju izraelskog lista The Times of Israel, vojska je priopćila kako incident smatra “ozbiljnim” te najavila poduzimanje mjera protiv vojnika uključenog u događaj. Na fotografiji se vidi vojnik kako stavlja cigaretu u usta kipa Djevice Marije dok i sam puši. Prema prvim rezultatima istrage, fotografija je snimljena prije nekoliko tjedana u većinski kršćanskom selu Debel na jugu Libanona, no u javnosti se pojavila tek ovoga tjedna.

Ovo nije prvi takav incident u tom području. Prošlog mjeseca pojavio se i snimak izraelskog vojnika koji oštećuje kip Isusa u istom selu. Libanonski mediji navode da su izraelske snage u Debelu uništavale i solarske panele koji napajaju lokalni vodovodni sustav, kao i kuće, ceste i maslinike.

The IDF has launched an investigation after a video surfaced showing an Israeli soldier appearing to “light a cigarette” for a statue of the Virgin Mary.



Believers reacted with outrage, calling the act deeply offensive.



This is not the first such incident. Previously, Israeli… pic.twitter.com/3YYNHfxQbv — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026

Incidenti dolaze u trenutku pojačanih izraelskih vojnih operacija u Libanonu, uključujući napade na Bejrut, za koje Izrael tvrdi da su usmjereni protiv boraca i infrastrukture Hezbollaha. Istodobno, izraelske snage i dalje kontroliraju dijelove južnog Libanona, gdje se, prema navodima lokalnih vlasti i stanovnika, ruše čitava sela. Zbog razmjera razaranja raste zabrinutost da se mnogi raseljeni stanovnici nakon sukoba neće imati kamo vratiti.

U posljednje vrijeme pojačane su i međunarodne kritike zbog odnosa izraelskih vlasti prema kršćanskim zajednicama u Izraelu i na okupiranim palestinskim područjima.