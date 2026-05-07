Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON KIPA ISUSA

FOTO Pogledajte što izraelski vojnik radi kipu Djevice Marije

X screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
07.05.2026.
u 12:52

Prema pisanju izraelskog lista The Times of Israel, vojska je priopćila kako incident smatra “ozbiljnim” te najavila poduzimanje mjera protiv vojnika uključenog u događaj.

Izraelska vojska pokrenula je istragu nakon što se društvenim mrežama proširila fotografija na kojoj vojnik oskvrnjuje kip Djevice Marije u južnom Libanonu, prenosi Al Jazeera.

Prema pisanju izraelskog lista The Times of Israel, vojska je priopćila kako incident smatra “ozbiljnim” te najavila poduzimanje mjera protiv vojnika uključenog u događaj. Na fotografiji se vidi vojnik kako stavlja cigaretu u usta kipa Djevice Marije dok i sam puši. Prema prvim rezultatima istrage, fotografija je snimljena prije nekoliko tjedana u većinski kršćanskom selu Debel na jugu Libanona, no u javnosti se pojavila tek ovoga tjedna.

Ovo nije prvi takav incident u tom području. Prošlog mjeseca pojavio se i snimak izraelskog vojnika koji oštećuje kip Isusa u istom selu. Libanonski mediji navode da su izraelske snage u Debelu uništavale i solarske panele koji napajaju lokalni vodovodni sustav, kao i kuće, ceste i maslinike.

Incidenti dolaze u trenutku pojačanih izraelskih vojnih operacija u Libanonu, uključujući napade na Bejrut, za koje Izrael tvrdi da su usmjereni protiv boraca i infrastrukture Hezbollaha. Istodobno, izraelske snage i dalje kontroliraju dijelove južnog Libanona, gdje se, prema navodima lokalnih vlasti i stanovnika, ruše čitava sela. Zbog razmjera razaranja raste zabrinutost da se mnogi raseljeni stanovnici nakon sukoba neće imati kamo vratiti.

U posljednje vrijeme pojačane su i međunarodne kritike zbog odnosa izraelskih vlasti prema kršćanskim zajednicama u Izraelu i na okupiranim palestinskim područjima.

Ključne riječi
IDF Libanon kip Isus izraelski vojnik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!