VIDEO Što je to Iran ispalio na Izrael, kruže strašne snimke: Evo o kakvom je oružju riječ

Teheranska protuzračna obrana aktivirala se odbijajući projektile nakon što je Izrael objavio izvođenje niza napada na iransku prijestolnicu, uz vojnu evakuaciju jednog okruga. Izraelski ministar obrane Israel Katz najavio je jučer planove za napad na ključne ciljeve u Teheranu, dok su izraelske zračne snage izvijestile o gađanju lansirnih mjesta balističkih raketa u Isfahanu. Izraelska vojska detektirala je val projektila iz Irana, a eksplozije su odjekivale nad Tel Avivom. Od početka sukoba, najmanje 2725 Izraelaca napustilo je svoje domove.

Prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Mehr, Iran je lansirao rakete Fattah prema Izraelu. Iranski mediji prošle su godine izvijestili o korištenju nove rakete Fattah-1 u napadima na Izrael, koju Teheran opisuje kao "hipersoničnu". Međutim, analitičari napominju da većina balističkih raketa dostiže hipersonične brzine tijekom leta, prenosi CNN.

