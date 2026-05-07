Njemačka obitelj dobila odštetu zbog ležaljki u Grčkoj: Djeca cijeli odmor provela na podu

Njemački turist dobio je odštetu veću od 900 eura nakon što je sud presudio u njegovu korist zbog problema s ležaljkama tijekom obiteljskog odmora u Grčkoj, gdje njegova obitelj nije mogla pronaći slobodna mjesta uz bazen jer su ih drugi gosti zauzimali još u ranim jutarnjim satima. Muškarac, čiji identitet nije objavljen, ljetovao je tijekom ljeta 2024. godine sa suprugom i dvoje djece na grčkom otoku Kosu. Kako proizlazi iz presude Okružnog suda u Hannoveru, tvrdio je da su ležaljke bile zauzete već od šest sati ujutro.

Za 11-dnevni boravak u hotelu s 384 sobe, koji je gostima nudio više bazena, prostore za opuštanje i pristup plaži, turist je platio 7.186 eura. Premda su na više mjesta bile postavljene drvene obavijesti kojima se zabranjuje rezerviranje ležaljki ostavljanjem ručnika bez prisutnosti gostiju, otac dvoje djece naveo je kako su mnogi posjetitelji ta pravila sustavno ignorirali.

Nezadovoljan ponašanjem drugih gostiju, problem je prijavio turističkoj agenciji preko koje je putovanje ugovorio, no ondje su mu odgovorili da je za provedbu kućnog reda odgovoran hotel. Kada je pokušao upozoriti hotelsko osoblje na činjenicu da velik broj ležaljki svakodnevno ostaje neiskorišten zbog „rezervacija ručnicima”, tvrdi da nije naišao na razumijevanje.

Obitelj se, prema sudskoj presudi, svakoga jutra budila vrlo rano u nadi da će uspjeti pronaći mjesto uz bazen, no to im je pošlo za rukom samo jednom tijekom cijelog odmora. Čak i tada, naveo je turist, ležaljke su uspjeli koristiti samo on i supruga, dok su njihova djeca ležala na ručnicima postavljenima na tlu, piše CNN.

Sud u Hannoveru presudio je u korist turista protiv organizatora putovanja, ocijenivši kako je riječ o „nedostatku aranžmana” jer potrebe obitelji tijekom odmora nisu bile zadovoljene. Nakon prvotne tužbe, podnesene svega nekoliko mjeseci po završetku ljetovanja, obitelj je dobila djelomičan povrat novca. Sada je sud odlučio da im pripada i dodatnih 986,70 eura.

Prema njemačkom zakonodavstvu, „nedostatak putovanja” postoji kada organizirano putovanje ne pruža usluge i uvjete koji su bili zajamčeni prilikom rezervacije. Sud je pritom naglasio kako ni turistička agencija ni hotel nisu obvezni osigurati ležaljku za svakog pojedinog gosta, no pružatelj usluge mora osigurati razuman broj ležaljki u odnosu na kapacitet hotela. Suci su se osvrnuli i na tvrdnju turista da njegova djeca tijekom cijelog odmora nisu uspjela dobiti ležaljku. Istaknuli su kako su i djeca od devet i 12 godina imala potrebu, ali i pravo, sjediti ili ležati na ležaljci, a ne na tlu.

Vijest o odšteti mogla bi barem donekle razveseliti brojne ljubitelje sunčanja koji se svake godine suočavaju s pravim „ratovima za ležaljke”. Naime, gosti u mnogim turističkim odredištima već u zoru utrkuju se kako bi zauzeli najbolje mjesto uz bazen ili plažu. Zbog sve češćih sukoba i nezadovoljstva turista, pojedine popularne destinacije u Španjolskoj i Cipru već su zabranile praksu rezerviranja ležaljki unaprijed.