Putinova paranoja dosegla vrhunac: Rusija uvodi neviđene restrikcije, gase internet i SMS zbog straha od Ukrajinaca

Rusija će 9. svibnja, tijekom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi, privremeno ograničiti pristup mobilnom internetu, SMS uslugama te čak i pojedinim internetskim stranicama koje se nalaze na tzv. „bijeloj listi”, priopćilo je rusko Ministarstvo digitalnog razvoja, a prenose tamošnji državni mediji. Prema navodima agencije RIA Novosti, mjere se uvode zbog sigurnosnih razloga uoči i tijekom velikih javnih događanja u glavnom gradu Rusije. Ograničenja bi trebala obuhvatiti mobilni internet i SMS komunikaciju, dok bi u nekim slučajevima mogle biti pogođene i usluge koje su inače odobrene za korištenje tijekom filtriranja prometa.

Ministarstvo je priopćilo kako će se ograničenja primjenjivati isključivo 9. svibnja, dok za 7. i 8. svibnja trenutačno nisu predviđene restrikcije, uz napomenu da se one mogu naknadno uvesti u slučaju sigurnosnih prijetnji. Fiksni internet i Wi-Fi mreže, kako je navedeno, trebali bi ostati funkcionalni bez ograničenja. Ove mjere dolaze u trenutku pojačanih sigurnosnih napetosti u Moskvi, gdje ruske vlasti izražavaju zabrinutost zbog mogućih ukrajinskih napada tijekom tradicionalne vojne parade povodom Dana pobjede.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da bi ukrajinski dronovi mogli „pratiti” događanja u Moskvi, što su ruski dužnosnici protumačili kao sigurnosnu prijetnju. Istodobno, iz Kijeva je poručeno da Ukrajina ne može jamčiti sigurnost stranih delegacija koje dolaze na obilježavanje. Rusija je zasebno upozorila diplomatska predstavništva u Kijevu na moguće rizike 9. svibnja, pozivajući na oprez zbog potencijalnih ruskih uzvratnih udara, dok su napetosti između dviju zemalja dodatno porasle zbog nastavka međusobnih napada dronovima i optužbi za kršenje najavljenih primirja.

Prema dostupnim informacijama, većina zapadnih veleposlanstava, uključujući ona država Europske unije i G7, zasad ne planira evakuaciju osoblja iz Kijeva. Hrvatska veleposlanica Anica Djamić ostaje u ukrajinskoj prijestolnici, a hrvatska diplomatska misija, kao i ostale europske, u stalnoj je koordinaciji s partnerima u EU-u. U Ukrajini se, kako je ranije Večernji list pisao, trenutno nalazi i oko četrdeset hrvatskih državljana.

Da podsjetimo, uoči Dana pobjede Kremlj je najavio jednostrano primirje za 8. i 9. svibnja, dok je Ukrajina odgovorila vlastitim prijedlogom prekida vatre nekoliko dana ranije. Obje strane međusobno se optužuju za nastavak napada i kršenje najava o primirju. Ruski izvori tvrde da je posljednjih dana oboreno više stotina ukrajinskih dronova, dok Kijev optužuje Moskvu da koristi najavljeno primirje kao politički okvir za zaštitu parade u Moskvi.