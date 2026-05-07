Putinova 'čelična dama' na televiziji pokazala mete u Kijevu: 'Ako nam dirnete paradu, gađamo Zelenskog i strana veleposlanstva'

Ruska državna televizija Rossiya-1 objavila je potencijalne ciljeve napada na Kijev u slučaju, kako ih nazivaju, „provokacija” tijekom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi 9. svibnja, što je izazvalo novu eskalaciju verbalnih prijetnji između Rusije i Ukrajine. Ruska propagandistica Olga Skabejeva u emisiji je navela da bi, u slučaju napada ili incidenta tijekom parade na Crvenom trgu, Rusija mogla uzvratiti udarima na više lokacija u ukrajinskoj prijestolnici, uključujući vladine institucije i diplomatska predstavništva, piše ukrajinski portal 24tv.

Prema njezinim tvrdnjama, među mogućim metama nalaze se vladina četvrt u središtu Kijeva, Vrhovna Rada, Bankova ulica gdje se nalazi Ured predsjednika Ukrajine, kao i kompleks zgrada u kojima su smještene državne institucije. Skabejeva je pritom spominjala i šire područje administrativnog centra grada, uključujući Marijinski park, Kabinet ministara te zgradu Sigurnosne službe Ukrajine (SBU).

U istom izlaganju ruska televizijska voditeljica navela je i nekoliko stranih diplomatskih predstavništava koja se nalaze u Kijevu, uključujući veleposlanstva Velike Britanije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Kanade, Poljske i Francuske, kao i misije drugih država u širem području Ševčenkivskog okruga. Također je spomenula i zgradu armenskog veleposlanstva, što je dodatno privuklo pozornost s obzirom na složene odnose Moskve i Erevana unutar regionalnih sigurnosnih struktura.

Russian television has broadcast potential targets for a "retaliatory strike" on Kyiv if the Moscow parade is disrupted. The list includes the Verkhovna Rada, the government quarter, the Cabinet of Ministers, the Office of the President, and nearby embassies. pic.twitter.com/YXu2cL3eqe — WarTranslated (@wartranslated) May 7, 2026

Skabejeva je u emisiji tvrdila da bi, u slučaju „učinkovitog odgovora” Rusije, cilj mogao biti i sam vrh ukrajinskog državnog vodstva, uz tvrdnje o navodnim bunkerima i skrivenim lokacijama predsjednika Volodimira Zelenskog. Takve izjave dio su, kako navode ukrajinski izvori, već uobičajene propagandne retorike iz Moskve. Ukrajinska strana već je ranije odbacivala slične tvrdnje kao dezinformacije i element psihološkog pritiska, ističući da su sve navedene lokacije javno poznate i dostupne.

Ove prijetnje dolaze u trenutku pojačanih napetosti uoči Dana pobjede, koji Rusija obilježava 9. svibnja velikom vojnom paradom u Moskvi. Ruske vlasti prethodno su upozorile na moguće ukrajinske napade tijekom događaja, dok je iz Kijeva poručeno da Ukrajina ne može jamčiti sigurnost stranih sudionika parade. Predsjednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da će Ukrajina odgovoriti na sve ruske napade istom mjerom, naglasivši da Moskva, unatoč najavama o primirju, nastavlja vojne operacije.