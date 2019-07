– Iza svakog abortusa glavni je krivac muškarac koji je zakazao. Dragi muškarci, budite muškarci, stanite iza svojih djela. Pobačaj je glavno prokletstvo hrvatskog naroda. Ne zanima me što naše udruge o tome govore i što zakon tvrdi, on je pokvaren, kriv, loš, treba ga promijeniti – kazao je na sinoćnjoj duhovnoj obnovi u Mravincima don Damir Stojić (46), piše Slobodna Dalmacija.

– Ne biste mi vjerovali kad bih vam rekao u kolikom mi broju muškarci znaju doći u ispovjedaonicu i kazati da imaju problem s pornografijom. To je toliko uzelo maha da kad govorim javno o ovom problemu počnem redovito dobivati prijetnje smrću – dodao je.

Rekao je i kako su Hrvati izrazito psovački narod.

– To je toliko odvratno, ne mogu vjerovati. Nigdje to nisam vidio. Sramim se. Kad sam '93. iz Kanade došao u Hrvatsku zatekao sam se na Bregani u pet sati ujutro i htio poljubiti carinika od radosti, a on je nekom svom kolegi u tom trenutku tako sočno opsovao Boga. Nema blagoslova u hrvatskom narodu dok psujemo Boga – rekao je.

Dotaknuo se i ostalih 'grijeha' Hrvata.

– Droga, alkohol, kocka, kladionice, masturbacija, kontracepcija, predbračni odnosi, sve je to uzelo maha. Homoseksualni čin... To nije dostojanstveno čovjeka. Veliki je to problem u Hrvatskoj – rekao je don Stojić.