Tihi savez: Što znači zbližavanje Meloni i Trumpa za Europu?

Giorgia Meloni napokon ima priliku pokazati da je prijateljstvo s nestalnim stanarom Bijele kuće vrijedilo truda. Dok ovog tjedna leti za Washington, talijanska premijerka pokušat će uvjeriti američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne uvede nove carine koje bi zadale težak gospodarski udarac Europi — i potencijalno koban talijanskim izvoznicima.

Melonijin osobni angažman s Trumpom izazvao je nervozu u drugim prijestolnicama EU-a. No, kako se blok suočava s mogućnošću pogubnog trgovinskog rata, čak i njezini najoprezniji europski kolege sve više dolaze do zaključka da bi ona mogla biti jedina europska čelnica koju je Trump spreman saslušati. Desničarska političarka ima visok ugled kod američkog predsjednika, koji ju je nakon svoje reizborne pobjede prošle godine pohvalio kao „fantastičnu čelnicu i osobu”, a potom ju pozvao na svoju inauguraciju u siječnju. Sada Europska unija ima tri mjeseca da uvjeri Trumpa da ne uvede carine od 20 posto na sav izvoz iz EU-a u SAD, nakon što je on 2. travnja privremeno pauzirao najavljene „recipročne” carine. EU je i dalje podložna osnovnoj Trumpovoj carini od 10 posto, uz dodatnih 25 posto na čelik, aluminij i automobile, piše Politico.

Prethodni pokušaji drugih europskih lidera da utječu na predsjednika — laskavim riječima, prijetnjama ili obećanjima o kupnji više američkog plina — nisu dali rezultate. Melonijin posjet u četvrtak prilika je da se pokaže kako Europljani još uvijek mogu poslovati s Trumpom — pod uvjetom da pokažu odgovarajuću razinu podložnosti. Samo dan nakon susreta s Trumpom, talijanska će se čelnica vratiti u Rim kako bi ugostila potpredsjednika SAD-a, JD Vancea, u sklopu državnog posjeta. Vance je prilikom svog posljednjeg posjeta Europi u siječnju uputio oštre kritike na račun bloka, optužujući njegove čelnike da ne štite slobodu govora niti da zaustavljaju ilegalne migracije. „Imati Trumpovu naklonost je prednost za cijelu Europsku uniju”, rekao je jedan talijanski dužnosnik pod uvjetom anonimnosti, ističući Melonijine „ideološke sličnosti sa svijetom američke konzervativne desnice”.

Melonijine akcije djelomično odražavaju talijanski strah od gubitka povijesno bliskih veza sa SAD-om, koje Rim vidi kao osiguranje od prevlasti francusko-njemačke osovine u EU-u. Za razliku od drugih europskih čelnika, ona vjeruje da se s Trumpom još uvijek može razgovarati te da su njegove prijetnje trgovinskim ratom tek gruba pregovaračka taktika, tvrde dva talijanska dužnosnika upoznata s vanjskopolitičkom strategijom vlade. Meloni također želi pokazati da može dobiti ustupke od Trumpa te da „ako budemo manje histerični, možemo surađivati s Washingtonom”, rekao je jedan od dužnosnika, priznajući da je njezin ugled u Bruxellesu na kocki ako ne uspije. S gotovo 40 milijardi eura, Italija ima treći najveći trgovinski suficit sa SAD-om među članicama EU-a — iza Njemačke i Irske. Njezini glavni izvozni proizvodi su strojevi, farmaceutski proizvodi, vozila, moda te hrana i piće. Nije iznenađenje da je Meloni pod pritiskom talijanskih izvoznika da ih spasi od Trumpovih carina.

Solo let

Neki europski čelnici, posebno francuski predsjednik Emmanuel Macron, upozoravaju da je Trumpov cilj podijeliti zemlje EU-a i natjerati ih da pregovaraju o bilateralnim sporazumima s američkom administracijom. Za njih, Melonijin posjet izgleda posebno sumnjivo, osobito nakon što je frustrirala europske partnere svojim tihim protivljenjem planovima EU-a za zajedničko naoružavanje u trenutku kada je Trump počeo povlačiti potporu ukrajinskoj obrani protiv trogodišnje ruske agresije. Francuski ministar industrije Marc Ferracci prošlog je tjedna burno reagirao na vijest da Meloni ide u Washington, rekavši da Europa mora ostati ujedinjena. No Pariz se u međuvremenu smirio i prestao javno kritizirati njezinu misiju. A Meloni je već razgovarala s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o ovom putovanju, rekla je glasnogovornica Komisije Arianna Podestà.

S obzirom na to da izravni pokušaji Komisije nisu uspjeli zaustaviti Trumpov trgovinski rat, Bruxelles i druge zemlje EU-a sada se čine spremnima prihvatiti Melonijin manevar. Ne izgleda da su osobito zabrinuti da bi Meloni mogla pokušati dogovoriti poseban sporazum koji bi koristio samo Italiji — kršenje solidarnosti koje bi dovelo u pitanje talijansku budućnost u jedinstvenom tržištu EU-a. To je zato što je upravo Trump takvu mogućnost odbacio. „Prirodno je da države članice imaju bilateralne interese koje žele promicati i nitko joj ne bi branio da to čini”, rekao je jedan diplomat EU-a iz druge zemlje. „Ali kada su u pitanju carine koje vrijede za sve nas, vjerujemo da će se držati dogovorenog pristupa EU-a. ”Njemački političari bliski vjerojatnom budućem kancelaru Friedrichu Merzu također su optimistični. „Melonijin posjet Washingtonu u ovom trenutku važan je signal”, rekao je Johann Wadephul iz Merzove Kršćanske demokratske unije. „Talijanska premijerka ima dobru vezu s američkim predsjednikom Trumpom, što sada može staviti u službu Europe.”

Popuštanje?

To ne znači da je talijanski pristup bez kontroverzi. Mjesecima talijanska vlada poziva EU da zauzme blaži stav prema Trumpu i njegovim carinama.

Samo nekoliko dana nakon što je Trump prisegnuo, pa čak i prije nego što je pokrenuo trgovinski rat, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani predložio je da se Trumpa umiri kupnjom više američke robe. Tajani, čiji resor uključuje i trgovinu, bio je među prvima koji su pozvali Bruxelles da odgodi odmazdu za 25-postotne carine na čelik i aluminij koje je Trump uveo 12. ožujka.

Iako su nade da Meloni može donijeti dogovor male, Komisija i neke europske zemlje možda će je cijeniti kao izvidnicu „za ispitivanje terena i postavljanje temelja za buduće pregovore”, rekao je Alberto Rizzi, politički analitičar iz Europskog vijeća za vanjske odnose.

Glavni trgovinski povjerenik EU-a, Maroš Šefčovič, otputovao je u ponedjeljak u Washington kako bi predstavio prijedlog Bruxellesa za ukidanje industrijskih carina s obje strane Atlantika. No Melonijini saveznici uvjereni su da ona može postići više od glavnog trgovinskog pregovarača Unije, čiji je posao sklapanje sporazuma u ime svih 27 država članica.

„Politika, kao i život, temelji se na osobnim odnosima”, rekao je Marco Scurria, talijanski senator iz stranke Braća Italije. „Bolje je kada se tako složeni pregovori vode između dvoje ljudi koji se međusobno poštuju i lakše mogu postići pozitivan ishod — za razliku od von der Leyen.”