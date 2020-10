Ivana Kekin: Postoji navika kad se kaže da ste ljevica da vas se izjednačava s totalitarnim sustavima

Predsjednica stranke Nova Ljevica Ivana Kekin gostovala je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva gdje je komentirala aktualna politička događanja, te otkrila zašto je ušla u politiku.

Na pitanje za koja navija u srazu predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, kazala je da navija za to da medijski prostor bude ispunjen onim što je važno te dodala da se nalazimo usred možda najveće krize i u zdravstvenom i ekonomskom smislu, ali i u sigurnosnom smislu.

- Stoga je zabrinjavajuće to što javni prostor ispunjava polemika između dva glavna političara u državi. Možda i mi možemo preuzeti dio odgovornosti i reći da više nećemo time puniti prostor jer imamo puno boljih tema, rekla je predsjednica Nove hrvatske ljevice.

Ulazak u politiku

Na pitanje zašto je ušla u politiku, Kekin je rekla da njen suprug Mile i ona kada pričaju o budućim planovima u životu, podrazumijevaju da će njihova djeca živjeti, a možda i studirati u inozemstvu. Kako je kazala kad se osvijestila, shvatila je da pozicija nezadovoljnog promatrača ima preveliku cijenu.

- To je bio uzrok mog ulaska u politiku, a povod je bio potres kao situacija u kojoj sam bolno osvijestila koliko smo prepušteni sami sebi. To nije rezultat samo Milana Bandića, kao mitske figure groznog političara, rekla je i navela primjer kako smo prepušteni sebi i glede cijepljenja gdje moramo tražiti vezu da kupimo cjepivo.

Upitana je li ju pokolebalo to što nije na parlamentarnim izborima ušla u Sabor, Kekin je rekla kako ona to nije ni očekivala te kako je to pokazalo da ima snage za to i dodatno ju je aktiviralo.

Izjednačavanje komunizma i socijaldemokracije

Ustvrdila je kako je do osnivanja Nove ljevice došlo kao reakciju na činjenicu da je stara ljevica na hrvatskoj političkoj sceni potpuno umrtvljena, te da nisu ni promišljali kreirati ili implementirati lijeve politike u hrvatsko društvo.

- Mi se u tom smislu organiziramo, naslanjajući se na tradiciju europske ljevice, na tradiciju skandinavske socijaldemokracije i to su ideje za kojima idemo, rekla je i dodala kako u Hrvatskoj i dalje postoji navika da kada se kaže da ste ljevica, izjednačava vas se s totalitarnim sustavima.

- Mi smo moderna, demokratska ljevica. Vrijeme je da ljudi shvate da demokracija nije vezana uz tvrdi rođački kapitalizam kakav mi živimo 30 godina, naglasila je i istaknula je kako bi mjerilo uspjeha trebalo biti sveukupna kvaliteta života što većeg dijela građana.

Kazala je da je izuzetno bitno da se Hrvatska okrene od rentijerske ekonomije ka proizvodnji koja bi bila zelena. Međutim, kaže da je činjenica da se ljevica zalaže za pravedniju raspodjelu sredstava, što znači transformaciju poreznog sustava tako da isti ne opterećuje najviše najsiromašnije.

VIDEO: Intervju s Ivanom Kekin u rujnu 2020.