Imamo političare koji vode politiku iz 1941. i povjesničare koji žele stvarati povijest

Poludjet ću od antife, Jasenovca i četničkih spomenika koje treba srušiti. Idolatrija 10. travnja 1941. polazi od toga da je to bio slavan trenutak ustaškog pokreta koji je obećao rješavanje hrvatskog pitanja zauvijek – ali se pokazalo da za to nema političke mudrosti, mobilizacijskih sposobnosti i vojničke snage. Pavelić zato sklapa ugovor s nacističkim đavlom, pristaje na njihove zločine i pridodaje im svoje, a kad se ta iluzija raspline, kukavički bježi i ostavlja sljedbenike na nemilost odmazdi.
Odakle fascinacija antifašizmom ljevice? Pa to je bio svijetao trenutak povijesti u kojem se suprotstavilo izvornom Zlu, no nakon pobjede 1945. antifašisti su se pretvorili u demone koji su proganjali svoje političke protivnike, ne oklijevajući pred njihovim istrebljenjem, računajući da će uspjesi komunizma podmiriti sve te dugove. Avaj, Jugoslavija je doživjela i politički i financijski bankrot, i raspala se u krvavom ratu u kojem je vojska s crvenom zvijezdom uništavala ljude koji su je utemeljili.
Negiranje Jasenovca pobornika NDH ide ruku pod ruku s ljevičarskim negatorima nasilja u SFRJ i s negatorima pokolja u Srebrenici. Nipošto ne tvrdim da su ustaše, partizani i četnici isto: isti su tek njihovi današnji nasljedovatelji, i to u psihoanalitičkom smislu.
Stvarno ne razumijem stav kako je 2025. na znanstvenim osnovama, održavati jugoslavensku mitologiju?! A propitivanje, gdje vam je 84000 posmrtnih ostataka, neki oblik ustašizacije?! Odgovori, koji dolaze s jugoslavenske i komunističke ljevice, te velikosrpske, su smiješni. Ad hominem i etiketiranje! Samo njihovo izbjegavanje rasprave je dokaz kako su manjkavi u argumentiranoj raspravi
Stvar je jasna brojke bez dokaza ne odgovaraju sva ostalo je laž
Na popisu zrtava Jasenovca su ljudi rodjeni 1822. godine, dovodjenje toga u pitanje je filofasizam?