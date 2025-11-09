Koji su od hrvatskih političara zreli, a koji bi se mogli uvrstiti u glupane ili provokatore, pokazat će se ovih dana. Oni koji nastave politizirati i skupljati političke poene na prilično otrovnoj juhi koja se zakuhala i prelila proteklih nekoliko dana i na naše ulice, koji nastave dolijevati novo gorivo i zvati duhove da izađu iz dobro začepljenih boca, pokazuju da su političari opasnih namjera. U već povećem broju europskih država, a SAD da i ne spominjemo, odvijaju se prizori tzv. ulične demokracije i raznih pobuna koje već razdiru i samo organsko tkivo nekih nacija. Tu, vidimo, sreće nema, a ulični fajtovi urušavaju postojeći sustav.
Sinoć gledam dva dnevnika na dvije nacionalne televizije. U oba tvrde da su okupljeni u Zagrebu skandirali NDH a niti jedan ne iznosi pozadinu izložbe skc. Tako izvještavaju i Vučićevi mediji.