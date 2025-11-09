Naši Portali
09.11.2025. u 06:26

Sada će se razbistriti koji su političari zreli, a koji su glupi ili provokatori. Na Rivi nije bilo ustaša, kritike nisu išle Srbima, nego državi koju očito valja destabilizirati

Koji su od hrvatskih političara zreli, a koji bi se mogli uvrstiti u glupane ili provokatore, pokazat će se ovih dana. Oni koji nastave politizirati i skupljati političke poene na prilično otrovnoj juhi koja se zakuhala i prelila proteklih nekoliko dana i na naše ulice, koji nastave dolijevati novo gorivo i zvati duhove da izađu iz dobro začepljenih boca, pokazuju da su političari opasnih namjera. U već povećem broju europskih država, a SAD da i ne spominjemo, odvijaju se prizori tzv. ulične demokracije i raznih pobuna koje već razdiru i samo organsko tkivo nekih nacija. Tu, vidimo, sreće nema, a ulični fajtovi urušavaju postojeći sustav.

Ključne riječi
Milorad Pupovac Dejan Medaković Dani srpske kulture

AL
AP_lapapa
07:29 09.11.2025.

Sinoć gledam dva dnevnika na dvije nacionalne televizije. U oba tvrde da su okupljeni u Zagrebu skandirali NDH a niti jedan ne iznosi pozadinu izložbe skc. Tako izvještavaju i Vučićevi mediji.

ST
starivol
07:37 09.11.2025.

Ništa novo pod kapom nebeskom.Mi stariji se vrlo dobro sjećamo djelovanja "SKD Prosvjete" u doba "Hrvatskog proljeća" 1971., pa potom 1989., 1991.

Avatar Banana man
Banana man
07:38 09.11.2025.

svima koji mi aju minus na moj post o nedostatku dozvole, neka pokažu da ima urednu dozovlu i ja se ispričavam svima. A ako nije skup imao dozvolu, tko je navedenom gospodinu rekao da ih pustiu u prostorije (ili dade ključ) kako bi oni imali tu "kulturnu priredbu"...USKOK ajmo samo pitajte čovjeka...10 minuta posla i našli ste organizatora svih inicijalnih problema!

