'I Plenković i Milanović rade na nečemu što će na kraju biti korisno za Hrvatsku, bez obzira na njihov katastrofalan sukob'

Zlatko Mateša (72), bivši hrvatski premijer od 1995. do 2000., ministar gospodarstva i ministar bez portfelja sa zadatkom da Hrvatsku uvede u WTO i EBRD, sada aktualni, već 20 godina predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora kaže da su naše vlade iz devedesetih godina prošlog stoljeća bile efikasne i zbog okolnosti poraća, kao i zato što su uspjele privući i bile nabijene iskusnim, dokazanim menadžerima i kadrovima iz tzv. realnog sektora, ali i zbog polupredsjedničkog sustava u kojem su se odluke donosile brže i lakše.



Mateša i sada rado pomaže svojim mišljenjem i iskustvom, ali to ga traže samo njegovi studenti, sada pozicionirani u uspješnim hrvatskim kompanijama, ne i aktualni političari ili ministri. Što je, kaže, OK. Tvrdi da je Hrvatska puna vrhunski obrazovanih i sposobnih mladih menadžera, dovoljno da se napuni nekoliko naših vlada. Još ga uvijek veseli letjeti u sportskom avionu, resetirao se i promijenio životne prioritete nakon kliničke smrti.