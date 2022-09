Humanitarna akcija za pomoć ženama oboljelima od raka: Na prodaji Ćorlukin dres, Rozgina haljina...

Ivana Kalogjera je novinarka, žena koja, nažalost, zna što znači i kako izgleda borba s karcinomom. Zato, od trenutka kada je osnovala Udrugu Nismo same, svim svojim snagama vodi projekte kojima je cilj pomoći ženama oboljelima od karcinoma dojke. Jedna od najvažnijih takvih akcija svakako je “Nisi sama - ideš s nama” kojom se oboljelim ženama omogućava besplatan prijevoz taksijem na kemoterapiju i s nje. Organizatori te akcije upozoravaju na to da se nikada ne zna kako će koja pacijentica reagirati na (agresivnu) terapiju koja joj spašava život, ali i na činjenicu da su te besplatne vožnje posebno važne oboljelim ženama koje nisu iz Zagreba.

Na skorašnjem sajmu InDizajn koji će se od 23. do 25. rujna održati u Areni Zagreb bit će održan i humanitarni buvljak kojem je cilj pomoći upravo toj akciji, jer otkako je počela inflacija i sve su više cijene goriva, sve je teže organizirati besplatni prijevoz teško bolesnim ženama. Zbog toga su svi pozvani na taj humanitarni buvljak, a organizatori kažu da će mnogi ondje pronaći nešto za sebe, jer prodavat će se vrlo zanimljive stvari, one koje su za tu akciju donirale brojne domaće zvijezde iz svijeta glazbe, sporta, televizije i mode. Sav prikupljeni novac ide Udruzi Nismo same za projekt “Nisi sama – ideš s nama”.

Po uzoru na Nizozemsku

Podaci o ženama kojima je neophodna takva pomoć doista su poražavajući; prema posljednjem istraživanju koje je provela Udruga u suradnji sa Zakladom Solidarna, svaka četvrta žena koja se liječi od raka nema riješeno pitanje prijevoza na kemoterapiju. Kao odgovor na to, po uzoru na praksu u Nizozemskoj, u Udruzi su razvili uslugu prijevoza taksijem na kemoterapiju i s kemoterapije, koju je dosad koristilo više od 600 žena iz cijele Hrvatske koje se liječe u zagrebačkim bolnicama.

- Jako smo ponosne što su se mnogi poznati uključili u naš projekt i podržali nas. Rak je još uvijek kod nas jako stigmatizirana bolest i poznate osobe mogu znatno pridonijeti njegovoj destigmatizaciji - kaže Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge Nismo same. Najavljuje da će se na njihovu sajmu prodavati odjevni predmeti, modni dodaci, slike, knjige, gramofonske ploče, ploče za pisanje i razni drugi predmeti čiji su vlasnici širokog srca donirali svoje stvari, neki i vrlo vrijedne i posebne uspomene. Tako je Severina darovala majicu koju je nosila na svojoj posljednjoj turneji, Vedran Ćorluka dres hrvatske nogometne reprezentacije sa svojim potpisom, Jelena Rozga haljinu koju je nosila na jednom od naraskošnijih događanja u nas, Danijela Martinović haljinu s potpisom splitskog brenda Arileo, a Ella Dvornik zlatnu haljinu modnog dvojca Elfs. Za donaciju večernje haljine odlučila se i dizajnerica interijera Mirjana Mikulec, koja kaže:

- Sretna sam da sajam koji organiziram ima i jaku humanitarnu notu i da tako možemo podržati rad Udruge Nismo same, i mi kao organizatori, i ja osobno. Haljina koju darujem mi je jako draga i uz nju me vežu baš lijepa sjećanja... Sada je vrijeme da dobije novu vlasnicu koju će uveseljavati kao i mene.

Nezaobilazni štand Udruge

Humanitarnoj donaciji osobnih predmeta odazvali su se i Alka Vuica, Ana Vilenica, Anita Dujić, Ankica Dobrić, Ante Gelo, Antonija Blaće, Davor Gobac, Damira Gregoret, Danijela Martinović, Danijela Trbović, Edin Mehmedović, Franka Batelić, Gina Damjanović, Indira Levak, Judita Franković, Toni Milun, Tarik Filipović, Massimo Savić, Luka Nižetić, Opća opasnost, Husein Hasanefendić i mnogi drugi.

Posjetitelji sajma predmete će moći kupiti na štandu Udruge Nismo same, a ove će godine prvi put biti organizirana i aukcija (u subotu 24. rujna) najzanimljivijih predmeta za koje se nije mogla definirati cijena. Stoga, vrijeme je za humanost.