Boris Beck

Hrvatski politički festivalac javni prostor prisvaja za sebe, ali nije toga svjestan

05.09.2025. u 12:54

Hrvatski politički performer umjetnik je bez umjetnosti i političar bez stranke, zato je sve to tako strašno dosadno

Što je ili tko je umjetnik? U prošlosti su to bili ljudi koji su po narudžbi veličali svojom vještinom državne i vjerske vlasti. Tako su nastale brojne građevine i umjetnine koje pokreću turističku industriju, od piramida i Taj Mahala, preko muzeja poput Louvrea i Uffizija, do domaćih krasota koje UNESCO štiti u Poreču i Splitu. Bach, Tizian i Brunelleschi ne bi nikad ništa napravili da nije bilo crkvenog sponzora. Međutim, u moderna vremena religija je izgubila na važnosti. Umjetnici više nisu mogli predstavljati višu stvarnost pa su počeli predstavljati sami sebe. Ipak, od onoga starog vjerskog sistema ostao im je refleks da budu proroci i mučenici – a možemo reći i da je bilo obratno: ljudima bez vjere trebali su proroci i mučenici pa su od umjetnika očekivali da im tu ulogu ispune.

Domi
14:17 05.09.2025.

Nadam se da će ovo pročitati naša vajna Ministrica kulture koja financira, na naš račun(!) tipove ala Frljić & co. Neka ih plaća, barem djelomično iz svoje ne male plaće koju, i opet, mi građani plaćamo.

