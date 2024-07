Hrvatska se probudila na skoro 30°C: Evo dokad bi trebao trajati ovaj 'neobično dug' toplinski val

Pretežno sunčano i većinom vrlo vruće. U unutrašnjosti i Istri moguć je pljusak s grmljavinom, popodne na sjeveru i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjeveru i sjeveroistočni, na moru mjestimice južni i jugoistočni. Najviša temperatura većinom od 33 do 38 °C, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod za ovu subotu, dok je Hrvatska već četvrti dan pod crvenim meteoalarmom zbog vrućina. Vrućine se najavljuju i za iduće dane, no ipak se za nedjelju očekuje slabije popuštanje.

- Pretežno sunčano, vruće, na Jadranu i vrlo vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblaka mjestimice je moguć poneki pljusak, ponajprije na istoku. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23, na Jadranu od 23 do 28, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36, u unutrašnjosti Dalmacije i do 38 °C - prognozira DHMZ za nedjelju. Crveni meteoalarm tako će sutra biti upaljen na obali te u Slavoniji, dok će u ostatku Hrvatske vrijediti narančasto upozorenje.

Meteorolog Tomislav Kozarić najavljuje za HRT kako će ovaj neobično dug toplinski val potrajati do sredine idućeg tjedna, a moguće i dulje. Na kopnu će prevladavati sunčano, ali i dalje ne posve stabilno. Mogućnost pljuskova s grmljavinom postoji, osobito u subotu te u drugom dijelu idućeg tjedna. Najviša će temperatura biti u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji.

- U danima koji slijede vrijeme se na moru neće znatnije mijenjati. Ostaje sunčano i toplinski val uz crvenu - vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. Jedino će vjetar u popodnevnim satima biti malo jači nego u subotu - umjeren maestral. Na kopnu u iduća dva dana i dalje ne posve stabilno. Prevladavat će sunčano te vruće i vrlo vruće, iako će u središnjoj Htvatskoj do ponedjeljka biti za koji stupanj povoljnije. Stoga će se opasnost od toplinskog vala smanjiti na veliku, a u utorak opet porasti na vrlo veliku - najavio je.

Jutros su se tako temperature u brojnim dijelovima Hrvatske već do 8 sati popele blizu 30°C, dok je tu brojku Mljet jedini i prošao. U Zagrebu je jutros pak bilo oko 25°C, dok je Osijek izmjerio oko 28°C. Temperatura mora također se jutros već popela na visoke razine, pa je tako primjerice more na Krku bilo oko 28°C, u Puli 28.6°C, a u Splitu 26.8°C.

Severe weather Europe početkom tjedna objavio je i kartu koja pokazuje gdje se zadržao ovaj toplinski val, najavljujući kako se nakon visokih temperatura vjerojatno očekuje novo nevrijeme. Toplinski val svoj je vrhunac dočekao u petak, a najviše temperature, i do 43°C, očekuju se upravo na Balkanu i u Italiji.

