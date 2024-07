Usred toplinskog vala tisuću ljudi bez vode: 'Žedni smo. Moramo ići osam kilometara po vodu'

Cijela Hrvatska danima se bori s nesnosnim toplinskim valom. Prema današnjim prognozama, temperature će ostati debelo iznad 30 stupnjeva najmanje do sredine sljedećeg tjedna. Ova vijest možda najteže je pala stanovnicima zaseoka oko Gline koji moraju osam kilometara putovati kako bi došli do vode, jer nakon potresa su im presušili bunari, a na gradski vodovod i dalje nisu priključeni.

Oko tisuću ljudi nema pristup vodi u vlastitom domu. "Žedni smo. Kako ne bi bio tužan kad se po ovoj vrućini ne možeš okupati" kazao je Stevo za Dnevnik Nove TV. Razgovarali su s bakom Maricom koja zbog situacije s vodom razmišlja i o preseljenju. "Idem osam kilometara za vodu za kuhanje. Osam kilometara za vodu za prati veš" ispričala je kroz suze.

Iz grada poručuju da će sedam sela kraj Gline biti spojeno na vodovod najkasnije do sljedeće godine. Radovi financirani novcem iz europskih fondova već su počeli, no do najudaljenijih sela neće stići. "Imamo jednog ili niti jednog stanovnika tu. Nikako nema ni smisla ni financijske opravdanosti da se tu provede mreže vode" izjavio je gradonačelnik Gline Ivan Jandroković. On smatra da se stanovnici mogu snaći bunarima, kišnicom i vodom iz rijeke.

Vodovodna mreža je dotrajala pa često pucaju cijevi, zbog čega i oni koji imaju vodu moraju biti posebno pažljivi, doznaje Nova TV. "Znate kako se tuširamo? Užasno kratko. Ako prolijete dvije litre vode to vam je to" kazao im je Milan iz Gline

