Hrvatska nakon otkrića kriminala u Ini napokon zabila u duelu s Mađarima

Bez obzira na to što ju je na to natjerala situacija, činjenica jest da je hrvatska Vlada prvi put poduzela konkretne poteze kada je u pitanju odnos s Mađarima oko upravljanja Inom. Još tamo od Milanovićeve Vlade i prve presude Sanaderu za primanje mita od šefa MOL-a Hernádija, ništa se bitno nije promijenilo u načinu na koji se vodi najveća domaća naftna kompanija.



Tadašnji pregovori oko revizije dioničarskog ugovora, koje je pokrenuo ministar Ivan Vrdoljak, iako praćeni velikom pompom, pretvorili su se s vremenom u obično paradiranje bez ikakvog učinka. Štoviše, Hrvatska je u međuvremenu izgubila obje međunarodne arbitraže, presuda Sanaderu je pala pa opet potvrđena, Hernádi je skinut s Interpolove tjeralice, a model upravljanja Inom ostao je praktički nepromijenjen do danas. I da nije bilo neprilike izazvane otkrićem da je tamo neki direktor za plin, umjesto u Ininu blagajnu, milijardu strpao u vlastiti džep, ni danas se ništa ne bi događalo.