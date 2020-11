Hrvati među rijetkima koji i dalje mogu u kafiće i restorane

Budimpeštanski ugostitelj Tamás Kühne do pandemije je imao dva restorana. Jednog se ljetos uspio riješiti, prodao ga je, a drugi je nastavio raditi s polovičnim rezultatima.

– Lociran je u poslovnoj zoni Budimpešte, ima lijepi pogled i do pandemije smo bili jako popularni i dobro radili. Preko dana je to bio restoran, a navečer bar s glazbom. Zbog korona restrikcija bar smo zatvorili, a i restoran je slabo radio budući da su nam većinom gosti poslovni ljudi, a oni uglavnom ili rade od kuće ili sad jednostavno zaziru odlaziti u restorane. Stranaca u Budimpešti nema i oko 70 posto restorana se u gradu zatvorilo i prije ovog lockdowna – kazuje Tamás Kühne, koji ne računa da će se situacija popraviti prije ljeta.

U Mađarskoj je prije tri dana odlučeno o proširenju policijskog sata, zatvaranju srednjih škola, fakulteta i restorana, a hoteli će moći primati samo poslovne goste. Sudbina mađarskih ugostitelja i, dakako, svih drugih, masovno ovisi o potporama matične države. One su šarolike, a Njemačka, koja je već deset dana u novom lockdownu, opet se pokazuje izdašnijom od mnogih drugih zemalja. Obeštećenja i potpore Njemačku će, kako kažu posljednje procjene, stajati sedam do deset milijardi eura.

VIDEO Radimir Čačić: Moraju se zatvoriti ugostiteljski objekti! I točka.

– U Njemačkoj postoji više programa za podršku kompanijama u krizi. Osim Vladinih potpora za plaće, tu su i povoljni bankovni zajmovi, a Vlada pokriva dio fiksnih troškova struje, najma..., ako je pad prihoda barem 40 posto. Ugostitelji koji ne mogu raditi dobivaju potporu u iznosu 75 posto prometa prošle godine. No, većina njemačkih ugostitelja smatra da je ipak najveća potpora da im se omogući raditi. Tim više što istraživanja nisu pokazala da postoji poveznica između posjeta restoranima i rasta broja zaraženih – naglašava Nijemac Patrick Gruenbacher iz tvrtke Eventyval, koji vodi i restoran i bar u Novalji.

Borba za opstanak

U Italiji u kojoj je na snazi policijski sat, a regije su prema broju oboljelih dijele na zelene, narančaste i crvene, za opstanak se bore mnogi ugostitelji.

– Kretanje u zemlji je ograničeno, u nekim su regijama restorani zatvoreni, a u drugima rade samo u vrijeme ručka. Mjere nam nisu jasne, a svi s nestrpljenjem očekujemo da korona prođe i da počne oporavak. Ovu neželjenu stanku, kako mi govore brojni kolege iz svijeta ugostiteljstva, branša koristi za promišljanja i pripreme razvoja i novog zamaha nakon korone – kaže Gianluca Laterza, glavni partner za europske klijente u Tripadvisoru i predsjednik uprave u konzultantskoj agenciji Destinazione Turismo.

I u dalekoj Kanadi turističko-ugostiteljska branša zbraja gubitke. Direktor hotela Courtyard by Marriot, iz hotelske grupacije Burlington, kaže da su izgubili čak 80 posto poslovanja iz 2019.

– Najveći udar je bio krajem ožujka, kad se sve zatvorilo i kad smo morali otpustiti većinu zaposlenih. Teška je situacija i trenutno, izgubili smo većinu korporativnih gostiju, naši nekadašnji gosti sad masovno rade o kuće – kaže Frank Vismeg, direktor hotela Courtyard u Ontariju.

Nadaju se skijašima

Problema ne manjka gdje god da se prst zaustavi na karti svijeta. U susjednoj Sloveniji na snazi je novi lockdown, koji je zatvorio sve restorane, klubove i barove osim onih koji mogu ponuditi dostavu, te jela i pića za ponijeti.

– Ni u te otvorene restorane se ne može ući, gosti naruče telefonom, dođu, uzmu hranu i piće i odlaze. Ima ih, ali brojke nisu ni blizu onima prije korone. Nadamo se da će ovo uskoro završiti, jer ovako raditi nije dobro, ni za vlasnike, ni za zaposlene – kaže vlasnik ljubljanskog restorana Azur Vasja Zupančič koji se nada da će se situacija smiriti do ski-sezone i da Hrvati neće izostati.

Naši građani, pak, još mogu uživati u činjenici da su kafići i restorani otvoreni. No, to domaćim ugostiteljima tek djelomično pomaže. U zagrebačkim kafićima, recimo, gostiju je malo, pogotovo u centru i navečer, a tek malo bolje prolaze veći i prozračniji kafići na periferiji. Slabo ide i restoranima, a pad prometa penje se od 30 do 60 posto, otkriva šef Udruženja ugostitelja Zagreb Franz Letica. Ističe da bi ugostiteljstvu najviše pomoglo da se PDV od 13%, koji sada vrijedi za hranu, primijeni i na vino, pivo, te sokove na što je stopa 25 %. Probleme i zahtjeve danas će prezentirati i na Forumu ugostitelja Zagreba.