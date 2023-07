Hrebak: Ja ne vidim odgovornost ni premijera, ni ministra. Samo me još zanima odgovor na dva pitanja

Povod razgovoru je slučaj HEP, glavna tema ovih dana u medijima, pa ako nam možete reći kako je protekao jučerašnji koalicijski sastanak?

Imali smo jedan ozbiljan koalicijski sastanak i ozbiljnu raspravu na ovu temu. Nama je najviše žao, i svjesni smo toga, da jedan dobar posao koji je Vlada napravila, budimo realni možda to zvuči kao da ja nešto branim, ali to nije tako. Pokušavam biti realan, mi smo ovu krizu prošli relativno bezbolno. Ako to usporedimo s jednom jakom Njemačkom koja nije napravila jednu ovako rekao bih intervenciju, za liberala nikad nije dobro da priča o intervencijama, ali ta intervencija je bila nužna u tom trenutku da se stabiliziraju cijene energenata i za građane, a i za, što je još bitnije, gospodarstvo. I dok jedna Njemačka ide u recesiju mi smo i dalje tu, živi, glavom iznad vode.

Vlada je dakle tom intervencijom prema Ini omogućila da gospodarstvo i građani dobiju plin po cijeni od 47 eura iako je tržišna cijena plina u nekim trenucijma bila i preko 300 eura. Mi smo praktički omogućili jedan mir, stabilnost, dobru poruku prema gospodarstvu i prema našim građanima koji nisu realno osjetili ta poskupljenja.

Dogodila se onda ova jedna rekao bih anomalija, politički neugodna situacija po vladajuće. Moram reći da ona u nekakvoj svojoj suštini, da je ukupno koliko je HEP dokapitaliziran i koliko je država pomogla HEP-u s druge strane 455 milijuna eura je ukupna vrijednost koliko bi bilo da je plin prodan na tržištu , dakle 85 milijuna je koštao hrvatske građane, odnosno porezne obveznike. Dakle nešto što košta 455 milijuna platili smo 85 milijuna eura. I zato građani nisu osjetili ta poskupljenja jer je HEP tu podmetnuo leđa, a država je dokapitalizirala HEP jednom intervencijom na tržištu. Od tih 85 milijuna sporno je nekakvih 10 milijuna eura.

VIDEO Dario Hrebak: Tko je odgovoran za slučaj HEP

Tako da u konačnici za hrvatske građana i porezne obveznike nije nastala neka velika i nesaglediva šteta. ali nastala je jedna percepcijska šteta i nastala je opet jedna fama, je li tu neki predator iskoristio priliku, je li netko omastio brk, i to je ono što građane, a i mene kao političara užasno frustrira. Jer se svaki dan borim i trudim da pomognem da Hrvatska ide naprijed, a uvijek se pojavi netko tko nešto želi iskoristiti, ne kažem da je tako i u ovom slučaju, ali znamo da je takvih slučajeva bilo u prošlosti i moramo biti maksimalno oprezni i rasvijetliti cjelokupnu situaciju.

Koji je bio zaključak sastanka?

Zaključak je, prema onome s čime nas je ministar upoznao, a ima tu dosta stvari koje će danas iznijeti i na odboru, koji će još dodatno rasvijetliti cijelu ovu ukupnu priču, po meni tu ministar nema greške, nema nešto što je on napravio ili propustio učiniti. Vidjet ćete, neću sada ulaziti u elaboriranje tih dopisa. Ono zbog čega se ja brinem, brine me zašto je USKOK u HEP-u a to sam i jučer rekao na koalicijskom sastanku. Jer mi smo do sada čuli samo jednu stranu, ministrovu. Danas ćemo po prvi put sučeliti dvije strane, dakle ministrovu priču i HEP-ovu priču i to na službenom saborskom odboru za gospodarstvo. Mislim da ćemo onda biti puno pametniji i vidjeti možda gdje su nastale greške. Veliki je to sustav s puno subjekata bilo u igri i nemoguće je da nitko nije ništa vidio.

Činjenica je da je dobro da je to izašlo u javnost i sada trebamo to rasvijetliti i otkriti tko je, a očito je da je netko pogriješio, i onaj tko je pogriješio treba snositi odgovornost, najmanje političku. Ali trebamo prkupiti sve informacije. Vidim da je u ovom slučaju i oporba dosta konstruktivna, nema populizma i nema politikanstva. Tako da očekujem dodatni set informacija. Očekujem od uprave trgovačkog društva da nabavlja plin i ako se dogodi anomalija da se otkrije tko je za nju kriv. Puno je tu pitanja, ali trebamo dobiti odgovore. Ne vjerujem da će ovo završiti samo na vuk pojeo magare, mislim da će se dugo raščlanjivati priča. Moramo znati da ovu cijelu problematiku razminuje jedno 20 do 3o ljudi u Hrvatskoj.

Smatrate li da treba smijeniti sve ljude o čijim se smjenama ovih dana govori u medijima?

Bio bi vrlo neozvb iljan kada bi na taj način govorio o smjenama i ostavkama. Za ovakve stvari treba tražiti odgovornosti i onaj tko je odgovoran treba biti sankcioniran. Uvjeren sam da je napravljen propust, ali treba otkriti rko ga je napravio. Ono što mene brine je kako će nakon ovoga moći ministar i predsjednik uprave HEP-a funkcionirati jer evidentno je da jedan drugog ne podnose i da među njima ima problema, ali to je na premijeru da presjeće i donese odluku. Treba sve razotkriti, biti transparetan i javnost treba dobiti odgovore. Građani su zabrinuti i to je normalno.

Očekujem da će se u nekoliko dana cijela priča raščistiti, vidjet ćemo da nema odgovornosti premijera, ni ministra, i sada još trebamo saznati što se to dogodilo u HEP-u. Mene zanima odgovor na dva pitanja. Je li se plin koji je bio višak mogao skladištiti u nekim drugim prostorima, a ne prodavati po nekim smiješnim cijenama i ako je mogao zašto nije. Drugo je pitanje zašto su se nabavljale tolike količine plina kada je bilo jasno da će biti blaga zima, je li to bila nečija greška ili su se namjerno stvarali viškovi, u oba slučaja postoji odgovornost.

Ministar i premijer ima podršku koalicijskih partnera, tako da je vladajuća većina stabilna.