Pronašla je mladog beskućnika u svom dvorištu, a onda svojom reakcijom oduševila je mnoge

Jednu su djevojku mnogi pohvalili zbog načina na koji je reagirala nakon što je vidjela tinejdžera beskućnika kako spava u njezinu vrtu. Elly Pimentel, iz SAD-a, u početku se suzdržavala od dijeljenja bilo kakve priče na internetu, ali je počela objavljivati ​​videozapise njihove neobične situacije na TikToku pod korisničkim imenom @ellayyyyee. Nadala se da će samo dobiti neki dobar savjet, a na kraju je njezin video postao viralan, piše LADBible.

Elly je objasnila da je tinejdžer 'živio u njezinom dvorištu'. ‘Ne može ostati, ali ja ga zapravo ne želim izbaciti’, napisala je. Objasnila je da je 16-godišnjeg mladića primijetila više puta te kako ga je primijetila sklupčanog u blizini njezine kuće, ali 'nije ga zamolila da ode'.

‘Zvono na vratima me je upozorilo na njegovu prisutnost u prošlosti, a on je uvijek pristojan i uljudan’, napisala je, ‘Zaista izgleda kao da je upravo izašao s nastave u obližnjoj srednjoj školi’. Elly je dalje rekla da on 'ni s kim ne razgovara', on samo čita, jede grickalice i odmara se.

Napisala je tinejdžeru poruku u kojoj je rekla da je uredu što je on pored njene kuće i ostavila mu neke zalihe hrane, ponudila mu da se opere i dopustila mu da koristi njezinu vodu. Mladić joj je na kraju ostavio poruku u kojoj joj je zahvalio, ali je rekao da se 'ne osjeća ugodno' ići u njezin stražnji vrt. Na kraju su tjednima razmjenjivali bilješke dok su se drugi korisnici navukli na priču.

Mnogi su oduševljeni njenom reakcijom, pa je tako netko komentirao: ‘Kako si se nosila s ovom situacijom je savršeno’, a drugi dodao: ‘Hvala vam što ste bili dobri prema ovom djetetu’. Ali, Elly je poručila: ‘Mnogi su ljudi rekli da sam učinila dobru stvar ili su me pohvalili kao osobu kada sam doslovno učinila nešto što bi trebalo biti normalni i ljudski’.

‘Radim to jer te vidim, i ako ti ovo koristi, super. Ako želiš i dalje spavati na naslonjen na moju kuću, i to je u redu. Ali ako želiš poboljšati svoju situaciju, evo ovih stvari, bez pritiska u svakom slučaju’, dodala je. Na kraju, Emily je imala priliku i razgovarati sa svojim ‘sustanarom’ te čuti njegovu priču.

‘Dala sam sve od sebe da te informacije ostanu povjerljive. Bio je vrlo ranjiv i dijelio je osjetljive detalje’, objasnila je Elly, ‘To je dovelo do 90-minutnog razgovora u kojem je iznio što se događa. Dala sam mu do znanja da ćemo morati poduzeti sljedeće korake. Počela sam zvati izvore i prikupljati informacije za taj sljedeći korak’.