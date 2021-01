HOS-ovac Barišić: 'Grb nam politika ne smije dirati, a ZDS je izvan konteksta, neka ga zabranjuju'

Legalno je bilo i proganjanje Židova – nakon što je HOS-ovce zamolio da više ne koriste nacistički pozdrav koji “prlja njihov doprinos obnovi domovine i svemu što su radili”, odgovorio je predsjednik Zoran Milanović na pitanje treba li simbole i znakovlje ustaškog režima konačno i zabraniti. Da “za dom spremni” ostane u povijesti i više se ne izvlači, podsjetimo, predložila je Židovska općina Zagreb, koja traži da se “upotreba ustaškog, nacifašističkog i četničkog znakovlja” regulira izmjenom Kaznenog zakona.

Još će sve “razmotriti”

A je li zabrana rješenje?

– Obrazovanje, ponavljanje, edukacije... Ne indoktrinacija, nego miran razložan razgovor koji traje. U Njemačkoj je to trajalo 25 godina prije nego što je krenula sustavna edukacija djevojčica i dječaka. Nisu svi oni plavokosi momci nestali ‘45. godine. Te stvari ne idu preko noći. Hrvatska je do ‘90. živjela u nedemokratskom poretku, a imala je rat, koji je ostavio goleme posljedice. Postoje oni koji trenutačno mogu učiniti više nego ja. A to da je to zapisano negdje jest greška, propust, previd. Makni to, izbriši to – kazao je jučer predsjednik, koji je s ostatkom državnog vrha polagao vijenac na Mirogoju u povodu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Bio je s njim i potpredsjednik Vlade Boris Milošević koji je, što se ZDS-a tiče, na istom tragu kao i Milanović.

– Nema dileme da je to ustaški pozdrav. On je, kao takav, protuustavan i to je stav Ustavnog suda. Jedan manji dio društva ima određene dileme i to onda opterećuje cijelo hrvatsko društvo i male zajednice kao što je židovska – rekao je Milošević, koji je objasnio i kako prijedlog o zabrani ustaškog pozdrava i znakovlja Židovske općine nije još do kraja formuliran. Kad bude, veli potpredsjednik Vlade, “onda će se on razmotriti”. A “razmatraju” ga vladajući već i sad jer uvjereni su kako on ne dolazi, zapravo, od židovske zajednice, već je ona samo svojevrsni posrednik oporbe. Da su posebno oprezni, pokazao je jučer i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je jučer kazao da ne misli da svi koji nose sporno znakovlje podržavaju ustaški režim i NDH. Iako, kaže, “sigurno ima i takvih koji to rade”.

Napomenuo je i da “treba razdijeliti slavljenje NDH od Domovinskog rata, a u tome postoji suglasje u javnom prostoru”.

– No, ovdje imamo specifičnu situaciju, gdje se radi o oznakama jedne postrojbe koja je sudjelovala u Domovinskom ratu i kada su komemoracije i kada se sjećamo poginulih pod tim znakovljem ne slavi se NDH, nego se slavi žrtva koju su oni dali za Hrvatsku – kazao je Jandroković pa dodao da režim i zločine NDH osuđuje, “ali ovdje je problematika specifična jer se odnosi i na Domovinski rat”.

Podjela u Saboru

I u Saboru je jučer oko ZDS bilo podjela.

Da izmjene Kaznenog zakona treba podržati, rekli su zastupnik manjina Veljko Kajtazi, SDSS-ovac Milorad Pupovac, Peđa Grbin iz SDP-a i HSS-ovac Krešo Beljak, dok je suverenist Marijan Pavliček poručio da “on u Hrvatskoj u 21. stoljeću ne vidi ustaše niti ustaška obilježja”. A ne vidi ih ni predsjednik Saveza udruga dragovoljaca HOS-a Borislav Barišić.

– Ako je grb HOS-a fašistički i ako smo mi bili fašistička vojska, a izborili smo se za državu, onda je ova Hrvatska nastala na temeljima fašizma – rekao nam je jučer Borislav Barišić. Kazao je i kako nitko od njegovih vojnika nije osuđen za ratni zločin niti su ikad ikoga proganjali na nacionalnoj ili bilo kakvoj drugoj razini.

– Grb HOS-a zabraniti se ne može – kaže Barišić, a mi ga pitamo što s pozdravom.

– Pozdrav ZDS je izvan konteksta HOS-a. Neka ga zabranjuju ili ne zabranjuju, nama je svejedno – rekao je Barišić, pa dodao kako će se prvi maknuti ako HOS djeluje na bilo kakvoj vrsti nesnošljivosti. – Čekam unuke i da poživim još malo života, baš kao i moji momci. Mnogi su umrli mladi – kaže nam Borislav Barišić.