HKS ukazuje na nelogičnosti prijedloga novog izbornog zakona

Predsjednik Hrvatske konzervativne stranke (HKS) Marijan Pavliček pozvao je danas, na konferenciji za novinare, članove i simpatizere da glasuju po savjesti kada je riječ o građanskoj inicijativi 'Narod odlučuje' u okviru koje bi se mijenjao izborni zakon.

- Smatramo da postojeći Izborni zakon nije dobar ali nismo za kozmetičke promjene. Mislimo i kako hrvatska javnost nije dovoljno dobro informirana te da tu ima i dobrih stvari ali i stvari s kojima se ne slažemo, rekao je Pavliček.

Kada je riječ o prijedlozima zakona koje ne podržava Pavliček je rekao kako manjine ne trebaju sudjelovati u kreiranju buduće većine i kod odluka o državnom proračunu. Isto tako nije za to da manjine imaju povlašteni status, odnosno, da i manjinski predstavnici u Hrvatskom saboru broj mjesta ostvaruju temeljem broja glasova kao i svi drugi. Kada je riječ o dopisnom glasovanju za dijasporu rekao je kako su to kozmetičke promjene. Najsporniji im je prijedlog da će doći do smanjena izbornih jedinica te da će samim tim Hrvatska umjetno biti podijeljena na regije. Posebno je ukazao na nelogičnost po kojem bi broj zastupnika bio određivan temeljem broja glasača.

- Prema tom prijedlogu Grad Zagreb bi imao četvrtinu zastupnika u Saboru čime bi i ovo najviše zakonodavno tijelo bilo centralizirano. Ako bi se to usvojilo pet slavonskih županija, koje su poharane ratom i odakle odlaze građani, imali bi manji broj zastupnika od Zagreba. Tako bi ti dijelovi Hrvatske bili dodatno marginalizirani, rekao je Pavliček koji je u isto vrijeme pozvao svoje članove i simpatizere da podrže inicijativu protiv Istanbulske konvencije.

Ponovio je kako konvencija neće donijeti ništa dobroga Hrvatskoj te da će njenim usvajanjem doći do dalekosežnih posljedica za Hrvatsku i njene građane.

- Nad hrvatskim institucijama bilo bi tijelo EU s čime Hrvatska gubi dio suvereniteta. U konačnici će nas to koštati milijardu kuna, a sve to neće doprinijeti većoj zaštiti žena od nasilja. Podsjećamo i kako se u konvenciji povlači pojam roda koji je odvojen od spola', rekao je Pavliček.