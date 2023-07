Hitne pacijente sa sjevera Istre zbrinjavat će u Izoli, projekt će potpisati Plenković i Golob

Godinama su stanovnici sjeverozapadne Istre (Umag, Buje, Novigrad, Grožnjan, Oprtalj...) samo gledali obližnju bolnicu u Izoli, ali im je bila nedostupna jer se, premda je svojedobno građena zajedničkim samodoprinosom, nalazi u drugoj državi. No stvari se mijenjaju. U sklopu projekta prekogranične suradnje Emergency EuroRegion, nakon priprema i uspješnog probnog protokola, konačno je postignut sporazum prema kojem će se hitni pacijenti s infarktom, moždanim udarom ili politraumom iz tog dijela Istre zbrinjavati u bolnici u Izoli, umjesto da se voze u znatno udaljeniju Rijeku ili Pulu. To se tiče ne samo domicilnih stanovnika nego i hrvatskih turista odnosno osiguranika HZZO-a koji se tamo zateknu, dok su se strani turisti i prije vozili u Izolu.

Dobri rezultati pilot projekta

Slovenski premijer Robert Golob sutra će u Zagrebu s hrvatskim kolegom Andrejem Plenkovićem potpisati sporazum o liječenju u Izoli. Iz dviju vlada kažu kako je i ovaj sporazum nastavak suradnje između država, na čemu se inzistira iz obje prijestolnice, a Hrvatska se želi fokusirati na olakšavanje i unapređenje života ljudi, posebno onih koji žive uz granicu. Zanimljivo je da takav sporazum potpisuju premijeri, a ne ministri zdravstva. Posljedica je to činjenice da je krajem prošlog tjedna slovenski ministar zdravstva Danijel Bešič Loredan podnio ostavku pa je Golob uskočio na njegovo mjesto.

VEZANI ČLANCI:

– Napravili smo prijedlog protokola kako prevesti pacijente kod kojih je presudno vrijeme početnog bolničkog zbrinjavanja, što presuđuje o ishodu, a ponekad i o životu. Konkretno to vrijedi u slučaju infarkta, moždanog udara ili politrauma, ako postoji nekontrolirano krvarenje zbog čega se javlja opasnost od iskrvarenja pa je ključno da pacijent što prije dođe u operacijsku salu. Pilot-projekt trajao je dvije i pol godine, prevezli smo u Izolu 16 pacijenata, pandemija nas je prekinula. Svi su imali vrlo dobre ishode i svi su radno sposobni nakon toga. Naime, ako se nakon infarkta napravi koronarografija i ugradi stent u prvih 60 minuta, sva istraživanja dokazuju da ti ljudi vode potpuno kvalitetan život. Obavi li se zahvat unutar 60 – 90 minuta, povećava se smrtnost na razini godine šest do sedam posto, a ako je to više od 90 minuta, znatno je veća smrtnost unutar godinu dana jer srčani mišić manje funkcionira kao prava pumpa pa čovjek često više nije radno sposoban i ne živi više zdravim životom - ispričala nam je dr. Gordana Antić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.

Priprema pet godina

Prijedlog protokola potpisan je 2017., krenuo je 2018. i završio 2021., nakon čega je uslijedio zastoj od pola godine. Pacijenti se nisu vozili u Izolu, a nakon toga sklopljen je sporazum između Istarske županije i bolnice Izola. Dr. Antić bila je uporna, pisala je i premijeru, a Istarska županija pokrenula je 2022. inicijativu za potpisivanje bilateralnog međunarodnog sporazuma između Hrvatske i Slovenije.

– Prema ovom protokolu pacijenti u bolnicu stižu za 18 – 20 minuta, a do Rijeke za sat i 20 minuta. Ako tim hitne vozi pacijenta u Rijeku, četiri i pol sata nedostupna je za nove hitne slučajeve na svom području. Lani je u Izolu prevezen 21 pacijent, a ove godine do sada 16 pacijenata – govori dr. Antić.

VIDEO Preporuke HZZJZ-a za javnost: Kako se zaštititi od velikih vrućina