Histeriziranje o ekstremistima ne pomaže, za njih glasa trećina birača

To da je desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) sada već vrlo jasno najpopularnija stranka u svojoj zemlji ne čudi više nikoga. Dapače, slična je situacija i u Velikoj Britaniji gdje su u svim anketama prvoplasirani Reform UK i njezin lider Nigel Farage, dok je u Francuskoj na prvom mjestu Nacionalno okupljanje predvođeno Marine Le Pen. Drugim riječima, u svim najvažnijim zemljama Europe populističke su stranke najpopularnije, i to ne računajući Italiju u kojoj su one već sada na vlasti, kao što u tri dosad spomenute zemlje pokušavaju pobijediti na izborima. Posljednje ankete u Njemačkoj, agencije INSA, koje su pokazale da AfD ima podršku 26,5% birača, dok demokršćanski CDU ima 24,5%, govore vrlo mnogo o tomu gdje se Njemačka nalazi.