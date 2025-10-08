Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Histeriziranje o ekstremistima ne pomaže, za njih glasa trećina birača

08.10.2025. u 09:30

Ako više od četvrtine Nijemaca glasa za AfD, znači da je ostatak Njemačke podcijenio tu stranku, ali i bijes birača prema političarima s centra i ljevice

To da je desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) sada već vrlo jasno najpopularnija stranka u svojoj zemlji ne čudi više nikoga. Dapače, slična je situacija i u Velikoj Britaniji gdje su u svim anketama prvoplasirani Reform UK i njezin lider Nigel Farage, dok je u Francuskoj na prvom mjestu Nacionalno okupljanje predvođeno Marine Le Pen. Drugim riječima, u svim najvažnijim zemljama Europe populističke su stranke najpopularnije, i to ne računajući Italiju u kojoj su one već sada na vlasti, kao što u tri dosad spomenute zemlje pokušavaju pobijediti na izborima. Posljednje ankete u Njemačkoj, agencije INSA, koje su pokazale da AfD ima podršku 26,5% birača, dok demokršćanski CDU ima 24,5%, govore vrlo mnogo o tomu gdje se Njemačka nalazi.

Ključne riječi
Europa ekstremna desnica populisti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još