HERA je danas objavila nove, više cijene plina za kućanstva

Od 1. listopada ove godine potrošači plina u javnoj usluzi plaćat će plin devet posto skuplje u odnosu na sadašnje cijene, odlučila je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

"Krajnja cijena plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2025. iznosit će prosječno 53,8 EUR/MWh. Istovremeno, s uključenom subvencijom krajnja cijena plina iznosit će prosječno 50,0 EUR/MWh, što u odnosu na prosječnu cijenu plina sa uključenom subvencijom do 30. rujna 2025. koja iznosi 45,9 EUR/MWh, predstavlja povećanje od 9% za sva distribucijska područja u RH. Navedeni porast krajnje cijene plina bez mjera Vlade RH, odnosno bez subvencije, od 1. listopada 2025. za sva distribucijska područja u RH iznosio bi prosječno 17,3%. Iznos godišnjeg i mjesečnog troška za plin za kućanstva koja koriste javnu uslugu, po pojedinim distribucijskim područjima i pojedinim tarifnim modelima, te ostale relevantne informacije, krajnji kupac može saznati korištenjem aplikacije iPlin. Što se tiče cijena opskrbe plinom od strane tržišnih opskrbljivača, upućujemo Vas na aplikaciju Alat za usporedbu cijena plina koja se nalazi na internet stranici HERA-e na sljedećoj poveznici, a koja krajnjim kupcima olakšava usporedbu raspoloživih ponuda za opskrbu plinom (tržišne ponude i javna usluga) po pojedinim distribucijskim područjima, uključujući cijenu plina i uvjete opskrbe plinom, a time i donošenje odluke o izboru opskrbljivača plinom, kao i pristup kontaktima opskrbljivača plinom", naveli su iz HERA-e.