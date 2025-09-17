Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
OD 1. LISTOPADA

HERA je danas objavila nove, više cijene plina za kućanstva

Ilustracija za poskupljenje plina
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.09.2025.
u 11:06

Da nema Vladinih subvencija plin bi 1.10., prema izračunu HERA-e, poskupio 17,3 posto.

Od 1. listopada ove godine potrošači plina u javnoj usluzi plaćat će plin devet posto skuplje u odnosu na sadašnje cijene, odlučila je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). 

"Krajnja cijena plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2025. iznosit će prosječno 53,8 EUR/MWh. Istovremeno, s uključenom subvencijom krajnja cijena plina iznosit će prosječno 50,0 EUR/MWh, što u odnosu na prosječnu cijenu plina sa uključenom subvencijom do 30. rujna 2025. koja iznosi 45,9 EUR/MWh, predstavlja povećanje od 9% za sva distribucijska područja u RH. Navedeni porast krajnje cijene plina bez mjera Vlade RH, odnosno bez subvencije, od 1. listopada 2025. za sva distribucijska područja u RH iznosio bi prosječno 17,3%. Iznos godišnjeg i mjesečnog troška za plin za kućanstva koja koriste javnu uslugu, po pojedinim distribucijskim područjima i pojedinim tarifnim modelima, te ostale relevantne informacije, krajnji kupac može saznati korištenjem aplikacije iPlin. Što se tiče cijena opskrbe plinom od strane tržišnih opskrbljivača, upućujemo Vas na aplikaciju Alat za usporedbu cijena plina koja se nalazi na internet stranici HERA-e na sljedećoj poveznici, a koja krajnjim kupcima olakšava usporedbu raspoloživih ponuda za opskrbu plinom (tržišne ponude i javna usluga) po pojedinim distribucijskim područjima, uključujući cijenu plina i uvjete opskrbe plinom, a time i donošenje odluke o izboru opskrbljivača plinom, kao i pristup kontaktima opskrbljivača plinom", naveli su iz HERA-e. 
Ključne riječi
mjere Vlade cijene plina plin

Komentara 7

Pogledaj Sve
CA
Carabit
11:45 17.09.2025.

Odkud taj novac za subvencije?

ZV
zvonkac
11:18 17.09.2025.

HERA je neovisna i stručna agencija, bumo rekli.

KR
kruno100
11:47 17.09.2025.

Glasali ste, sada jedite

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još