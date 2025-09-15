Grmoju razljutila objava Dalije Orešković: 'Smatram to stavljanjem mete na moje čelo. Neće proći'

Zbog komentara na društvenim mrežama oglasila se Dalija Orešković. Orešković koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama se osvrnula na komentare mržnje, a ovaj put rasprava se zahuktala nakon ubojstva Charlieja Kirka. Orešković je između ostalog podijelila i fotografiju s jednog portala gdje je izjava zastupnika Nikole Grmoje: 'Fašisti budućnosti zvat će se antifašistima'. Grmoja se potom također oglasio na Facebooku. "Neka cijeli ovaj svijet, još sja u suncu, neka naša zemlja sva, postane sretna. Neka cijeli ovaj svijet, zove se bajka, zelena i mirisna, cvjetna sva i nevina, livada iz sna!", stoji na početku objave Dalije Orešković. "Komentar na objavljene komentare: Pozivaju se na vjeru, ali puni su mržnje. Pripremaju se na progon drugih i drugačijih, ali prvo treba uvjeriti mase da postoje ti drugi i drugačiji koje treba istrijebiti. Puna su im usta domoljublja i nacije, ali prvo iz vlastite nacije najgorim lažima opisuju one koji im se suprotstavljaju i slobodno misle. Da, kada nisu u masi na koncertima ili povorkma, uglavnom se hrabro skrivaju iza lažnih profila na društvenim mrežama, i nekažnjeno šire mržnju i prijetnje, optužujući druge za upravo ono što oni sami provode. Fašizam 21 stoljeća se razlikuje od onoga iz II. svjetskog rata, ali nemojte niti u sekundi pomisliti da više ne postoji.

Na Facebooku se potom oglasio i Mostov Nikola Grmoja. "Dalija Orešković me u svojoj objavi svjesno stavila u kontekst širenja mržnje. Dalije je, uz nekoliko poruka anonimaca s društvenih mreže u kojima se poručuje ekstremnoj ljevici kako su prvi zakuhali ubojstvom Kirka i da se ne trebaju čuditi ako im se uzvrati istom mjerom, objavila i sliku moje objave o fašizmu budućnosti i kako će se fašisti budućnosti nazivati antifašistima. Želim jasno reći kako nikada nisam pozivao na nasilje niti opravdavao mržnju. Upravo suprotno, u svojoj sam reakciji na ubojstvo Charlieja Kirka naglasio da se politički protivnici moraju pobjeđivati argumentima, a ne nasiljem.

Dalija me osobno poznaje iz Sabora i zna kakav sam čovjek. Zato ovakvu objavu smatram svjesnim stavljanjem mete na moje čelo. Podsjećam, već sam bio izložen prijetnjama kada su mi pripadnici trans i LGBTQ pokreta slali slike moje djevojčice u mrtvačkom sanduku. Da bude jasno, prvi bih zaštitio Daliju Orešković od uvreda ili napada jer misli drukčije. Ali neću šutjeti dok me koristi za jeftine političke bodove i pokušava prikazati kao nekog tko širi mržnju. Za razliku od Dalije, kojoj je valjda Charlie Kirk sam kriv što je ubijen, za mene je nedopustivo svako nasilje, bilo prema ljevičaru ili desničaru, katoliku ili ateistu, obiteljskom čovjeku ili LGBTQ aktivistu. I tu je razlika između nas koji pripadamo opciji koja zagovara zdrav razum i ovih na ekstremnoj lijevici poput Dalije koja me pokušava staviti u kontekst mržnje i poticanja nasilja. Neće proći", poručio je Grmoja.