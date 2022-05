Grad razoren potresom ulaže u PR i konzultante: Petrinja potrošila 360.000 kn na 'peglanje'

Grad Petrinja, koji je razoren katastrofalnim potresom s kraja 2020. godine, u deset mjeseci 2021. i 2022. godine za usluge promidžbe grada i projekata te konzultantske i PR usluge platio je gotovo 300.000 kuna zagrebačkoj tvrtki Multimedija direkcija te ugovorio još gotovo 200.000 kuna istih usluga do kraja ove godine – vidljivo je to iz registra ugovora te podataka objavljenih na internetu na temelju izmjena zakona iz prošle godine, a koje obvezuju jedinice lokalne samouprave da transparentno objavljuju sve isplate iz proračuna. Uz to, za savjetnike je isplaćeno još 58.000 kuna u posljednja dva mjeseca.