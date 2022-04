Golob apsolutni pobjednik izbora u Sloveniji: Ako se potvrdi broj mandata iz izlaznih anketa, to će biti rekord

Idemo plesati, sutra počinje novi dan i sutra ćemo se početi truditi da opravdamo to povjerenje. Ljudi nam stvarno vjeruju da smo mi jedini koji možemo donijeti te promjene, kazao je 55-godišnji Robert Golob i zahvalio svim građanima koji su izašli na izbore, nakon što je slovenska TV objavila izlaznu anketu prema kojoj je Golub apsolutni pobjednik na parlamentarnim izborima u Sloveniji.

Prema izlaznoj anketi agencije Medina koju je nakon zatvaranja birališta objavila Slovenska televizija, na parlamentarnim izborima u Sloveniji samo pet stranaka prešlo je prag, a najveći broj glasova dobila je stranka Gibanje Svoboda na čelu s Robertom Golobom. Oni su osvojili 35,8 posto glasova, odnosno 42 zastupnička mjesta, izračunao je slovenski Institut Medijana.

Slijedi ih Slovenska demokratska stranka (SDS) aktualnog slovenskog premijera Janeza Janše koja prema prvim rezultatima osvaja 26 mjesta u parlamentu. Do zaključenja ovog teksta prebrojano je 30 posto prebrojanih glasova prema kojima Svoboda Roberta Goloba ima 31.94%, dok SDS Janeza Janše ima 26.09 posto.

Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS

Predizborni prag prošle su i stranke Nova Slovenija- kršćanski demokrati (NSi), Socijalni demokrati (SD) i Levica. NSi na čelu s Matejem Toninom osvojila je 6,8 posto glasova, odnosno osam zastupničkih mjesta, Socijalni demokrate koje vodi eurozastupnica Tanja Fajon dobili su 6,6 posto glasova što će im donijeti sedam zastupničkih mjesta.

Na petom je mjestu Levica s 4,4 posto glasova odnosno pet ruku u parlamentu. Ostale stranke koje su podnijele kandidacijske liste za 90 zastupnika u Državnom zboru nisu prešle četiripostotni izborni prag kojemu je najbliže prema izlaznoj anketi Lista Marjana Šareca (LMŠ) koja po Medianinoj anketi dobiva 3,8 posto glasova.

Plesal bom takoj, ko me spustite iz tega prostora. Je pri odziv Roberta Goloba. pic.twitter.com/gSPZE5daaJ — Žurnal24 (@Zurnal_24) April 24, 2022

Ako stranka Gibanje Svoboda na čelu s Robertom Golobom doista završi s rezultatom koji joj daju izlazne ankete i osvoji 42 zastupnička mandata, to bi bio rekord i pretekao bi stranku Mire Cerara koja je 2014. osvojila 36 mandata, a LDS pod vodstvom Janeza Drnovšeka je 2000. osvojio 34 mandata.

Aleš Marelič, urednik emisije Odmevi na Slovenskoj TV, kazao je za Večernji list kako su ovi izbori bili svojevrstan referendum protiv aktualnog premijera Janeza Janše.

"Jednostavno, ljudi ga ili vole ili mrze. Ja ne gledam da je on doživio debakl, jer njegovi birači su vjerni i njegov postotak je stabilan. Niti on sam nije vjerovao da će premašiti 25%. E sad, dva do tri politička postotka gore ili dolje, čekamo konačne rezultate. Mislim da nije toliko on i njegova stranka izgubila, nego su lijevi birači birali ziher opciju (da dođe u parlament), znači Goloba ... zbog te odluke birača, izgubile su sve druge lijeve stranke SD Tanje Fajon, Levica Luke Meseca i pogotovo LMŠ, Marjana Šareca i Savez Alenke Bratušek ,SAB, ove dvije stranke, za sada, prema izlaznim anketama, nisu ušle u parlament. Ali, pričekajmo konačne rezultate", kazao je Aleš Marelič ističući ako slučajno Šarec ipak na kraju ne bi uspio ući u Parlament značilo bi da su ga birači kaznili jer je odstupio s mjesta premijera 2020. godine i doveo na vlast Janeza Janšu.

Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS

Aleš je uvjeren da će, ako se potvrde izlazne ankete, Robert Golob s lijevim strankama moći formirati vladu bez problema.

Pravo glasa imalo je skoro 1.7 milijuna birača koji će 90 zastupnika od kojih 2 pripadaju manjinama u novom Državnom zboru (parlamentu) birati među više od 1400 kandidata s 20-ak kandidacijskih lista političkih stranaka i udruga.

Aktualni premijer Janez Janša koji je dobio i podršku premijera Andreja Plenkovića, bio je uvjeren u svoju pobjedu. Svog najvećeg suparnika Roberta Goloba i lijevu opoziciju koja ga podržava optužio je za politički iluzionizam. Smatra ga eksponentom "duboke države" i predstavnikom privilegirane društvene klase, a u kampanji je više puta isticao Golobovu enormno visoku menadžersku plaću i njegovu navodnu povezanost s bivšim predsjednikom Milanom Kučanom kojeg Janša smatra "patrijarhom" slovenske ljevice. Međutim, Robert Golob je zapravo svojevrsni politički proizvod Janeza Janše.

Naime, Golob je godinama bio blizak strankama liberalnog centra, još od vremena Janeza Drnovšeka, kada je bio državni tajnik, no profilirao se kao dugogodišnji uspješan direktor energetske tvrtke GEN-I, slovenske inačice HEP-a s kojeg mjesta ga je smijenio Janez Janša.