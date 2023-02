Glavaš USKOK-u prijavio troje državnih odvjetnika

Ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu i njegovim suoptuženicima Gordani Getoš Magdić, Dinu Kontiću, Zdravku Dražiću, optuženima za ratni zločin u Osijeku 90-ih, na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno je u istom tonu kao i na prethodnim ročištima. Glavaš, koji je prošli tjedan zbog pristranosti tražio izuzeće suca Dražena Kevrića, no zahtjev mu je odbijen, sudu je podnio novi podnesak. U tom podnesku naveo je da je USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv bivših glavnih državnih odvjetnika Dinka Cvitana i Dražene Jelenića te Zlate Hrvoj Šipek, aktualne državne odvjetnice i Roberta Petrovečkog, tužitelja u ovom postupku. Nakon toga tražio je da su odluči o podnesku koji je podnio u siječnju, a koji se odnosio na spomenutu kaznenu prijavu. U tom podnesku tražio je i da sud donese odluku o obustavi postupka protiv njega.

- Sud ne odlučuje o kaznenim prijavama ni obustavama postupka. To smo proslijedili DORH-u - kazao mu je sudac Kevrić.

Osim Glavaša, nešto je sudu imala za reći i Gordana Getoš Magdić. Prvo je navela da je to primjedba na zapisnik s ranijih ročišta, a zatim je ispalo da to zapravo nije primjedba na zapisnik već njezino očitovanje. U kojem je navela da se ne slaže da se svjedoci predloženi u odnosu na nju saslušavaju. A ne slaže se ni da se iskazi svjedoka čitaju. Jer kako kaže nema dokaza protiv njih, pa ona ne vidi smisla u tome.

Kada su sve te tehnikalije obavljene, saslušano je nekoliko svjedoka koji su se na sudu pojavili. Neki od svjedoka čije je saslušanje predloženo su u međuvremenu preminuli, a tijekom postupka preminula su id va okrivljenika; Ivica Krnjak i Tihomir Valentić, pa je postupak u odnosu na njih još ranije obustavljen.

Glavaš i ostali za spomenuti ratni zločin bili su osuđeni, on je veći dio kazne izdržao, no tu je presudu ukinuo Ustavni sud. Na ponovljenom suđenju glavni kamen spoticanja je Krunoslav Fehir odnosno njegov status krunskog svjedoka. Po ranijim odlukama taj mu je status ukinut te je on iskazivao kao obični svjedok. No Glavaš smatra da bi Fehir trebao biti kazneno gonjen, a DORH mu za sada nije dao za pravo, pa je odlučio čelne ljude DORH-a, sadašnje i bivše, kazneno prijaviti USKOK-u.