Gdje je nestao Macron

Francuski predsjednik Emmanuel Macron posljednji put viđen je u javnosti u neobičnom izdanju: nosio je tamnu avijatičarsku jaknu, sunčane naočale u stilu Top Guna i crnu bejzbolsku kapu. Taj njegov izgled, dok je u nedjelju glasao u obalnom gradu Le Touquet, privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama i u medijima.

Međutim, unatoč tom upečatljivom pojavljivanju, Macron se posljednjih tjedana prilično povukao iz javnosti. Osim svojih planiranih međunarodnih obveza, nije bio viđen gotovo dva tjedna. Prošle nedjelje, umjesto da se pojavi na televiziji kako bi utješio svoje pristaše nakon neočekivanog poraza u prvom krugu parlamentarnih izbora, Elizejska palača objavila je kratko priopćenje predsjednika Macrona u kojem poziva na jedinstvo, podsjeća Politico.

Po prvi put Macronov centristički savez, već oslabljen nakon poraza na europskim izborima u lipnju, vodi očajničku borbu bez svog vođe. Stvarnost je takva da ga njegovi saveznici ne žele u predizbornoj kampanji, a s predizbornih se plakata čak uklanja Macronovo lice. "Rečeno mu je da prestane s kampanjom... I nije toliko da je on sam shvatio poruku, nego je bio prisiljen čuti je", rekao je dužnosnik Macronove stranke Renaissance, kojem je odobrena anonimnost zbog osjetljivosti teme. "Predsjednik je podcijenio koliko je njegova osobnost odbila javnost", dodao je dužnosnik.

Posljednjih tjedana nekoliko istaknutih članova stranke lobiralo je da se Macron drži podalje od kampanje, što je jedan ključni saveznik nazvao nužnom "demakronizacijom." Jedan ministar je čak priznao na javnoj televiziji da je Macronov imidž "istrošen." Za brbljivog i odvažnog 46-godišnjeg predsjednika, koji uvijek teži biti u središtu pozornosti, smišlja nove ideje i remeti status quo, nova stvarnost nije nimalo ugodna.

Ali poput Napoleona u izgnanstvu, Macron se vratio na početak i priprema svoju sljedeću bitku: vladanje Francuskom nakon očekivanog velikog poraza u nedjelju. Francuski predsjednik možda će morati formirati "kohabitacijsku" vladu sa strankom krajnje desnice, Nacionalnim okupljanjem Marine Le Pen, za koju se očekuje da će imati najviše zastupnika u novom sazivu francuskog parlamenta.

Smješten u Elizejskoj palači, predsjednik također razmišlja o scenarijima za dan nakon izbora, uključujući veliku pobjedu krajnje desnice, nestalan parlament s Nacionalnim okupljanjem kao najvećom grupom i koaliciju koja isključuje krajnju desnicu, prema riječima nekoliko dužnosnika. Nekoliko Macronovih saveznika iznijelo je mogućnost izgradnje labave koalicije, slično onome što stranke u Španjolskoj ili Njemačkoj mogu učiniti.

"Možda je to prilika da ponovno osmislimo način na koji vladamo", rekao je francuski premijer Gabriel Attal u radijskom intervjuu, dodajući kako bi iz izbora mogla proizaći "pluralna Nacionalna skupština" s "nekoliko političkih skupina s desnice, ljevice i centra koji bi mogli surađivati na pojedinačnim projektima." No taj scenarij nije previše realan s obzirom na odbojnost Macrona prema strankama krajnje ljevice i desnice, a lijeva koalicija uvjerava da se ovaj put neće razlomiti na više blokova, kao što je to ranije znao biti slučaj.

Još uvijek je neizvjesno koliko će dugo Macron ostati izvan javnosti. U nedjelju navečer, kad se saznaju rezultati izbora i razmjer pobjede Nacionalnog okupljanja, predsjednik će morati imenovati novog premijera, što bi moglo potrajati tjednima ako ne bude jasne većine u parlamentu. "On će ponovno preuzeti vodstvo kao jamac francuskih institucija", rekao je ranije spomenuti stranački dužnosnik. Ako krajnja desnica osvoji veliku većinu, Macron bi bio pod pritiskom da imenuje čelnika Nacionalnog okupljanja Jordana Bardellu za premijera. U suprotnom, mogao bi se uključiti u dugotrajne koalicijske pregovore sa svojim trenutnim suparnicima s lijeve i desne strane.

Ali teško je predvidjeti kako će se odnosi s Macronovim liberalnim saveznicima popraviti i njegov imidž u široj javnosti. Njegova je popularnost naglo pala posljednjih tjedana, prema nekoliko anketa. Tijekom kampanje Gabriel Attal, jedna od rijetkih popularnih osoba u vladi, s ironičnim osmijehom prihvaća kritike kada mu kolege kažu da im se ne sviđa njegov šef. Dok francuska politička scena gori, Macron je opisan kao "lud", "agent kaosa" i krivi ga se za nadziranje "fijaska". Nikakav "Top Gun stil" neće to tako brzo promijeniti, zaključuje Politico.

