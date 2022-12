Gej muškarci smiju darivati krv u cijeloj Europi, samo ne u Hrvatskoj! Jedina smo zemlja sa trajnom zabranom u EU!

Aktivist za ljudska prava Ivan Zidarević s nestrpljenjem čeka odgovor hoće li napokon i on kao homoseksualac koji živi u istospolnoj zajednici smjeti darivati krv ili će i dalje dobivati odbijenicu od Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. On već dulje vrijeme upozorava na to da muškarci koji imaju spolne odnose s drugom muškarcima (MSM populacija) u Hrvatskoj ne mogu biti dobrovoljni darivatelji krvi. I on je sredinom prošle godine odbijen jer je rekao da je gej i u životnom partnerstvu s osobom istog spola.



Pomoć pravobraniteljice