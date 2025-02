FOTO Poduzetnik iz Varaždina i supruga poznatog zlatara u lisicama dovedeni na sud

Na ročište je dovedena skupina koju se tereti za malverzacije s otpadom na čelu s varaždinskim poduzetnikom Josipom Šincekom. Odlučivati će se o zahtjevu USKOK-a da se grupi odredi istražni zatvor. Podsjetimo, USKOK je ranije potvrio kako je otvorena istraga protiv Šinceka i još devet osumnjičenih, među kojima su njegova supruga ali i supruga poznatog zlatara Paška Dodića, Franciska. Naime, skupinu se sumnjiči da su u sklopu zločinačkog udruženja počinili niz kaznenih djela počevši od teškog djela protiv okoliša, krivotvorenja službene i poslovne isprave, utaje poreza, pranja novca, itd.

Josip Šincek sumnjiči se da je od početka 2022. do 30. rujna 2024. kao stvarni voditelj poslovanja jedne osumnjičene tvrtke te kao stvarni voditelj i odgovorna osoba u drugoj tvrtki, osmislio "posao" u kojem su osumnjičene tvrtke ostvarile nepripadnu imovinsku korist od oko najmanje 465.943 eura. Pojednostavljeno rečeno, Šincekove tvrtke bavile su se uvozom i skladištenjem plastičnog i medicinskog otpada no to su radile na neodgovarajući način.

