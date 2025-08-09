Naši Portali
OPREZNO U PROMETU

FOTO Velike gužve na cestama: Zapalio se automobil na A1, kolone i do 7 kilometara

09.08.2025.
Općenito je pojačan promet na cestama koje vode prema moru i unutrašnjosti, posebno na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima te na većini graničnih prijelaza.

Pojačan promet i duge kolone obilježavaju još jedan turistički vikend na hrvatskim cestama. Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) u subotu u 13 sati, zbog požara na vozilu na autocesti A1 između čvorova Skradin i Vodice u smjeru Zagreba stvorila se kolona duga oko sedam kilometara.

Na autocesti A2, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona duga oko četiri kilometra proteže se sve do Slovenije. Na državnoj cesti DC1 vozače očekuju zastoji kod Udbine te između Gračaca i Knina.

Gužve su i na Krčkom mostu, gdje se u smjeru otoka čeka u koloni dugoj oko četiri kilometra. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet između čvora i tunela Učka u oba smjera, povremeno s kolonama i zastojima. Pred graničnim prijelazom Bajakovo, u smjeru istoka, kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko tri kilometra.

HAK navodi da je promet pojačan na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Na autocestama se vozi usporeno, u kolonama u pokretu, uz zastoje u zonama odmorišta, tunela, naplatnih postaja te na dionicama s radovima i privremenom regulacijom prometa.

Gužve u smjeru prema moru ispred NP Lučko
