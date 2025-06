Fortenova grupa reciklirala 25 milijuna litara vode

Fortenova grupa objavila je svoje četvrto Izvješće o održivosti u skladu sa svjetskim GRI standardima izvještavanja o održivosti, uzimajući u obzir i smjernice EU Direktive o izvještavanju o korporativnoj održivosti (CSRD). Kako izvještavanje prema CSRD-u postaje obavezno u skoroj budućnosti te s obzirom na složenost procesa, kao i činjenicu da je u izvještavanje uključeno čak 40 operativnih kompanija, Fortenova grupa započela je s prilagodbom budućim regulatornim zahtjevima.

– Iako još nismo obvezni izvještavati u skladu s regulativom koja očekuje velike kompanije, dobrovoljno smo odlučili izraditi ovaj Izvještaj djelomično slijedeći nove standarde, kako bismo postavili sustav za prepoznavanje održivosti vlastitih ekonomskih aktivnosti kroz koji ćemo ih sutra, kada postanu obveza, moći pratiti – naglasio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe. Jedan od važnijih iskoraka u području održivosti u 2024. jest usvajanje i javna objava Kodeksa poslovnog ponašanja dobavljača.

Uloga Fortenova grupe kao proizvođača hrane i trgovca na malo obuhvaća, istaknuto je, i promicanje i jačanje gospodarstava lokalnih zajednica i brigu o potrebama potrošača kad je riječ o zdravijoj prehrani i svježim proizvodima. Svojim projektom "Najbolje iz Hrvatske", Konzum HR je 2024. nastavio širiti dostupnost proizvoda malih lokalnih proizvođača i obiteljskih gospodarstava. Kupci mogu pronaći taj posebni asortiman u 92 prodavaonice. Promet je u toj kategoriji, u odnosu na prethodnu godinu, porastao za 19 posto. Na kraju 2024., asortiman je obuhvaćao 339 različitih proizvoda 59 proizvođača.

Nakon potpunog izračuna ugljikova otiska iz svih utvrđenih izvora, za 40 društava s pet tržišta, koja se bave različitim djelatnostima od maloprodaje i veleprodaje, proizvodnje hrane i pića do poljoprivrede i IT usluga, u 2024. su u suradnji s Institutom Hrvoje Požar izrađene studije o smanjenju ugljikova otiska. Svako društvo u Grupi dobilo je vlastitu studiju i podlogu za implementaciju mjera za smanjenje vlastitog ugljikova otiska u razdoblju od 2025. do 2030. Lani su kompanije Fortenova grupe reciklirale i ponovno upotrijebile više od 25 milijuna litara vode. Četiri kompanije aktivno provode sustave reciklaže, koristeći recikliranu vodu za različite funkcionalne svrhe. U prehrambenom sektoru, na primjer, voda se ponovno koristi za pranje proizvodnih pogona i hlađenje opreme, priopćeno je. Konzum HR sedmi je put zaredom ponio titulu Najdonatora jer je u 2023. donirao čak 480 tona hrane ukupne prodajne vrijednosti 1,64 milijuna eura bez PDV-a, više od trećine svih donacija hrane u Hrvatskoj.