VIDEO Eruptirala Etna, ljudi u panici bježe da spase živote: Stižu zastrašujuće snimke

Vulkan Etna eruptirao je na Siciliji, izbacujući ogroman oblak dima i pepela. Snimke podijeljene na društvenim mrežama prikazuju ljude kako bježe niz padinu najvećeg i najaktivnijeg europskog vulkana spašavajući živote. Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju u široko objavljenoj izjavi rekao je da vulkan doživljava erupcije sve većeg intenziteta, javlja Independent.

NOW - Mount Etna erupts, sending tourists fleeing for their lives as the smoke plume rises.pic.twitter.com/YfPUyld5Fi