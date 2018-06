Mamić objasnio zašto je u Međugorju: 'Ne vjerujem u pošteno suđenje'

Savjetnik Dinama Zdravko Mamić dan prije izricanja nepravomoćne presude na osječkom Županijskom sudu otišao je u Međugorje i ne misli se pojavljivati u Osijeku.

- Nije bilo planirano nego je bilo spontano. Osjećao sam da moram ići tamo gdje ću se osjećati najbolje i naći mir. Nisam imao dileme da odem u Međugorje gdje sam našao trenutni mir i gdje imam veliki broj prijatelja. Procijenio sam da mi je bolje tu nego da budem u osječkoj sudnici gdje bih doživljavao frustracija - kazao je Mamić za N1.

Ranije je tvrdio da očekuje oslobađajuću presudu, no sada je promijenio stav. Rekao je da ga ne bi iznenadilo da ga osude.

- Nemam povjerenja da ću imati pošteno suđenje, ali na kraju sam siguran da ćemo pobijediti jer postoje više instance, Vrhovni sud, Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava. Iako se nadam da će i ovi suci smoći hrabrosti da se odupru pritiscima ljudi koji su im nadređeni i da ne podlegnu pritiscima i da donesu jedinu moguću presudu, a to je oslobađajuća presuda.

Tvrdi da nije bjegunac.

- Vidim da neki već spekuliraju da sam bjegunac. No, mislim i da osoba u prvom razredu zna što se tretira kao bijeg, a to je kada je netko trebao obavezno biti prisutan na nekom mjestu, a nije se pojavio, tada se to tretira kao bijeg. Ne razumijem zašto ja danas ne bi bio u Međugorju kao i svaki drugi građanin svijeta, slobodan sam. Ovo je moja druga domovina jer ja sam i državljanin BiH i ovdje imam imovinu - rekao je Mamić i dodao:

- Ne vidim čemu frustracija i odmicanje od fokusa stvari, a to je pravično suđenje i poštivanje zakonitosti. Sigurno da ću svoju borbu voditi van zatvorskih zidova. Pa ne mislite valjda da ću voditi borbu iz zatvora.