Europska zemlja popularna među Hrvatima uvodi rigorozna pravila: Nema pušenja na terasama kafića, plažama, stadionima...

Španjolska manjinska ljevičarska vlada predstavila je u utorak nacrt zakona o zabrani pušenja i u vanjskim prostorima, uključujući plaže, terase kafiće i rastorana, autobusne stanice i stadione. Zabrana bi se također odnosila na e-cigarete i 'vaping', koji su jako popularni kod mladih. "Uvijek ćemo stavljati javno zdravlje ispred privatnih interesa. Svi imaju pravo disati čisti zrak i živjeti dulje i bolje", rekla je ministrica zdravstva Monica Garcia.

Sektor ugostiteljstva kritizirao je nacrt zakona jer su španjolske vanjske terase, koje se koriste tijekom cijele godine, popularne među pušačima. Pušenje u zatvorenom prostoru zabranjeno je od 2011. godine.

Prijedlog zakona slijedi sličan zakon usvojen u Francuskoj u srpnju, iako je Francuska izuzela terase kafića i e-cigarete iz svoje zabrane.

Novi zakon, koji još uvijek zahtijeva odobrenje parlamenta i može se mijenjati, dolazi u trenutku kada europske zemlje koje sve više izbjegavaju pušenje uvode mjere protiv duhana i duhanskih proizvoda. Međutim, europski kontinent i dalje ima najviše globalne stope pušenja, s oko četvrtinom odraslih.

Vlada socijalističkog premijera Pedra Sancheza u posljednje vrijeme nije imala puno uspjeha u usvajanju zakona u izrazito fragmentiranom parlamentu. Službeni podaci pokazuju da od uzroka povezanih s pušenjem u Španjolskoj svake godine umre preko 50.000 ljudi, oko 137 smrtnih slučajeva dnevno.