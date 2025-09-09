Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVE MJERE

Europska zemlja popularna među Hrvatima uvodi rigorozna pravila: Nema pušenja na terasama kafića, plažama, stadionima...

Španjolska
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
09.09.2025.
u 16:52

Prijedlog zakona slijedi sličan zakon usvojen u Francuskoj u srpnju, iako je Francuska izuzela terase kafića i e-cigarete iz svoje zabrane.

 Španjolska manjinska ljevičarska vlada predstavila je u utorak nacrt zakona o zabrani pušenja i u vanjskim prostorima, uključujući plaže, terase kafiće i rastorana, autobusne stanice i stadione. Zabrana bi se također odnosila na e-cigarete i 'vaping', koji su jako popularni kod mladih. "Uvijek ćemo stavljati javno zdravlje ispred privatnih interesa. Svi imaju pravo disati čisti zrak i živjeti dulje i bolje", rekla je ministrica zdravstva Monica Garcia. 

Sektor ugostiteljstva kritizirao je nacrt zakona jer su španjolske vanjske terase, koje se koriste tijekom cijele godine, popularne među pušačima. Pušenje u zatvorenom prostoru zabranjeno je od 2011. godine.

Prijedlog zakona slijedi sličan zakon usvojen u Francuskoj u srpnju, iako je Francuska izuzela terase kafića i e-cigarete iz svoje zabrane.

Novi zakon, koji još uvijek zahtijeva odobrenje parlamenta i može se mijenjati, dolazi u trenutku kada europske zemlje koje sve više izbjegavaju pušenje uvode mjere protiv duhana i duhanskih proizvoda. Međutim, europski kontinent i dalje ima najviše globalne stope pušenja, s oko četvrtinom odraslih.

Vlada socijalističkog premijera Pedra Sancheza u posljednje vrijeme nije imala puno uspjeha u usvajanju zakona u izrazito fragmentiranom parlamentu. Službeni podaci pokazuju da od uzroka povezanih s pušenjem u Španjolskoj svake godine umre preko 50.000 ljudi, oko 137 smrtnih slučajeva dnevno.
Ključne riječi
zabrana pušenja pušenje Španjolska

Komentara 1

Pogledaj Sve
OT
otrovnijezik
17:11 09.09.2025.

Pored toliko zabrana ne bi li bilo jednostavnije zabraniti proizvodnju cigareta?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Video sadržaj
UTRKA NAORUŽANJA

Ukrajina tvrdi kako Rusija ubrzava razvoj novog oružja i modernizaciju postojećeg arsenala i radi sukoba s NATO-m u budućnosti

„Rusija usmjerava svoje napore u razvoju projektila na tri područja: povećanje dometa, poboljšanje točnosti i povećanje učinkovitosti bojevih glava“ – istaknuo je Skybitskyi za Ukrinform. dodajući kako ovi ruski napori „nisu usmjereni isključivo na tekući rat u Ukrajini, već su i dio dugoročnih priprema za potencijalni sukob s NATO-om do 2030. godine“.

Učitaj još