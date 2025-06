Europska sila priprema se za rat s Rusima: Ambicioznim nuklearnim planom suprotstavit će se Putinu

Sir Keir Starmer predstavio je ambiciozan plan izgradnje nuklearne podmornice svakih 18 mjeseci, što predstavlja najznačajniju obrambenu inicijativu od završetka Hladnog rata. Dvanaest novih plovila klase SSN-AUKUS zamijenit će sedam podmornica klase Astute krajem 2030-ih. Uz četiri nove podmornice Dreadnought, koje će zamijeniti zastarjelu klasu Vanguard, britanska podmornička flota narast će na impresivnih 16 jedinica. Ministar obrane John Healey istaknuo je da će Strateški pregled obrane, koji će biti objavljen u ponedjeljak, ojačati sposobnost britanske vojske u suočavanju s potencijalnim prijetnjama, posebice iz Rusije i Kine. Vlada je također po prvi put otkrila detalje svog ambicioznog investicijskog plana vrijednog 15 milijardi funti za program suverenih bojevih glava Dreadnought.

Starmer je upozorio da Britanija 'ne može ignorirati prijetnju koju predstavlja Rusija', dok otkriva nove mjere kojima će zemlju staviti u ratnu pripravnost. Premijer je rekao da se svijet suočava s najvećom nestabilnošću u posljednjih nekoliko godina. Na pitanje bi li Britanija zaratila s Rusijom ako napadne članicu NATO-a poput Litve, za BBC Radio 4 je rekao : "Iskreno se nadam da neće, a kako bismo bili sigurni da to neće biti slučaj, moramo se pripremiti. Ali ne možemo ignorirati prijetnju koju Rusija predstavlja".

Starmer je iznio svoje temeljne obrambene ciljeve dok je predstavljao nove mjere. Glavni je bio prisiliti Ujedinjeno Kraljevstvo na „ratnu spremnost“ kao „najučinkovitiji način“ odvraćanja agresora. Govoreći u Glasgowu, Sir Keir je rekao: "Prvo, prelazimo na ratnu spremnost kao središnju svrhu naših oružanih snaga". "Kada nam izravno prijete države s naprednim vojnim snagama, najučinkovitiji način da ih odvratimo jest da budemo spremni i, iskreno, da im pokažemo da smo spremni donijeti mir snagom", dodao je. Druga promjena je da će Vlada zauzeti stav "NATO na prvom mjestu" prema obrani kako bi sve što čini pridonijelo snazi ​​saveza. "Treće, inovirati ćemo i ubrzati inovacije ratnim tempom kako bismo se mogli suočiti s prijetnjama današnjice i sutrašnjice, kao najbrži inovator u NATO-u", dodao je, javlja Independent.

Ova povijesna investicija dolazi u trenutku povećanih tenzija na moru. Od početka sukoba u Ukrajini, Moskva je intenzivirala nadzor i sabotažu kritične podvodne infrastrukture, uključujući internetske veze, energetske cjevovode i vojne kabele, što je od vitalnog značaja za Zapad, javlja The Telegraph.

Broj vojnika neće se povećavati najmanje četiri godine, priznao je gospodin Healy, rekavši da ne očekuje da će se broj ljudi u vojsci povećati do sljedećeg saziva Parlamenta. To dolazi unatoč nagađanjima da bi laburisti mogli pokušati poništiti smanjenje broja vojnika provedeno pod prethodnom konzervativnom vladom . Na pitanje u emisiji BBC-a Sunday Morning With Laura Kuenssberg kada će „iscrpljena“ vojska dosegnuti svoj cilj od 73.000 ljudi u punom radnom odnosu, Healey je rekao da je „15 godina postojala kriza novačenja i zadržavanja u našim snagama“, od kojih je „posljednja vlada svake godine u svakoj službi postavljala i promašivala ciljeve tijekom tih 14 godina“. Vojska i dalje pati od toga što više ljudi odlazi nego što se prijavljuje. Prošlog svibnja broj osoblja prvi put je pao ispod 73 000 . Broj onih koji su napustili obrazovanje premašio je broj novih ulazaka veći dio proteklog desetljeća. Odljev u odnosu na priljev pripadnika Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva u prethodnih 12 mjeseci Za vrijeme mandata Bena Wallacea, bivšeg ministra obrane, najavljeno je da će se vojska smanjiti na 72.500 pripadnika do 2025. godine, čime će se ukinuti cilj od 82 000 postavljen 2015. godine. Broj vojnika smanjen je za oko 27.500 od 2010. Kada su laburisti posljednji put bili na vlasti, vojska je imala više od 100.000 vojnika.

U petak je The Telegraph otkrio da će se djeci u školi učiti o vrijednosti britanske vojske . Kako sve veći broj mladih odrasta bez ikakvih veza s vojskom, preporučuje se da se učenici obrazuju o važnosti Oružanih snaga kako bi vojska mogla uspostaviti bliže veze s mlađim generacijama. Iako se planovi još uvijek razrađuju, moguće je da će pričuvnici putovati po školama diljem zemlje kako bi "predstavljali i pričali" o radu u vojsci, mornarici ili zrakoplovstvu. Lekcije će biti osmišljene kako bi pomogle školskoj djeci da saznaju više o mogućnostima karijere u obrani, usred krize zadržavanja i zapošljavanja koja muči sve tri snage.

Ukupno milijarda funti bit će potrošena na umjetnu inteligenciju i tim za hakerske napade kako bi se suprotstavili Rusima na internetu. Rat u Ukrajini dokazao je da je današnje ratovanje jednako važno kao i tradicionalno služenje vojnicima, te da će uspješno djelovanje na internetu biti ključno za pobjedu u budućim ratovima.

Šest novih tvornica bit će izgrađeno diljem Ujedinjenog Kraljevstva kako bi se osigurala ratna spremnost Britanije. To će značiti 1,5 milijardi funti utrošeno na povećanje britanske proizvodnje topničkih granata i eksploziva, dok će se kupiti dodatnih 7000 komada oružja dugog dometa, uključujući dronove. Britanske zalihe su iscrpljene otkako je počela donirati oružje Ukrajini nakon ruske invazije. Healey je rekao da je rat u Ukrajini pokazao da je vojska „jaka samo onoliko koliko je jaka industrija koja stoji iza nje“.

Dronovi i umjetna inteligencija promijenili su lice ratovanja, kao što je pokazano u Ukrajini. Fokus na prikrivene dronove i svemirske senzore koji mogu pružiti budući nadzor bit će ključna značajka revizije, jer vojska nastoji pokriti više teritorija s manje osoblja i novca. Bit će stvoren model 20-40-40, gdje će 20 posto snaga biti sastavljeno od tradicionalne opreme s teškom posadom, 40 posto od jeftinijeg oružja za jednokratnu upotrebu poput dronova, a zatim 40 posto od predmeta za višekratnu upotrebu, koji su skuplji, ali mogu biti potpuno bespilotna. Kamikaze dronovi će se rojiti iznad tenkova i zrakoplova kako bi pružili dodatnu, smrtonosnu i isplativu zaštitu.

Nova domobranska garda u stilu Drugog svjetskog rata bit će stvorena kako bi štitila ključnu infrastrukturu poput elektrana i zračnih luka. U pregledu će se navoditi da elektrane, zračne luke i telekomunikacijska čvorišta brane tisuće dobrovoljaca. Jedinica će biti oblikovana po uzoru na Domobransku gardu iz 1940-ih, koja se sastojala od muškaraca prestarih ili premladih za služenje u vojsci.