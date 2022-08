Najgora suša u Europi posljednjih desetljeća: Rijeke presušuju, manje je vode za piće...

Francoise Droz-Bartholet, francuska poduzetnica koja vodi ture brodovima po rijeci, kaže da posla, kao i rijeke Doubs, ove godine jedva ima.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS People take pictures of boats on the dried bed of the drought-affected Doubs River on the border with France in Les Brenets, Switzerland, August 8, 2022. REUTERS/Denis Balibouse Photo: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Rijeka Doubs teče granicom Francuske i Švicarske, u sjeveroistočnoj pokrajini Jura, te inače nema problema s podnošenjem turističkih brodova kojima Francoise prevozi svoje goste, no ova je godina drugačija. Razina vode u rijekama, jezerima i rezervoarima diljem Europe niža je no ikada, a na mjestima se voda u potpunosti povukla. Najgora suša koju smo vidjeli desetljećima prazni zalihe vode za piće, sputava riječni turizam i promet, te prijeti prinosima usjeva.

Rijeka Doubs trebala bi teći punom snagom kroz šumoviti kanjon, kaskadirati niz slapove prije nego završi u jezeru Brenets, no nakon mjeseci bez relevantne količine kiše, voda se povukla uz kanjon te se uskim kanalićem lijeno spušta svojim tokom. "Nadamo se da je ova suša iznimka, a ne pravilo" kaže Francoise, koja ove godine ima 20 posto manje rezervacija no inače. Prisiljena je voziti goste nekoliko kilometara uzvodno gdje je rijeka dovoljno duboka za njene brodove.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS A tourist boat sails back at the end of the Doubs canyon on the drought-affected Doubs River on the border with France in Les Brenets, Switzerland, August 8, 2022. REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY Photo: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

No nije Francuska jedina država niti Francoise jedina poduzetnica koja ove godine muku muči sa sušama. Ovakve se priče mogu pronaći diljem Europe, preko koje već tjednima jedan za drugim prolaze toplinski valovi.

Farmeri u Španjolskoj već upozoravaju kako bi urodi maslina zbog suša mogli biti i za jednu trećinu manji no proteklih godina, a državom haraju brojni požari. Požari su ove godine česti diljem kontinenta, pa tako u Francuskoj kamioni dostavljaju vodu u desetke sela koja su ostala bez svojih izvora, prenosi Reuters.

U Njemačkoj, koja je kao i ostatak svijeta pogođena problemima u sektoru transporta, dijelovi Rajne više nisu plovni. Teretni brodovi ne mogu ploviti ovom rijekom od iznimne važnosti za Njemačku unutarnju povezanost jer su, puni robe, jednostavno preteški, tonu preduboko, i sve niže razine vode ne mogu ih podržati.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS FILE PHOTO: A container vessel passes the Loreley Rock at low water levels as recent dry weather continues, that prevented cargo vessels from sailing fully loaded on the river Rhine, in Sankt Goar, Germany, July 19, 2022. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo Photo: Wolfgang Rattay/REUTERS

U Velikoj Britaniji u utorak je izdano upozorenje za 'ekstremne vrućine' za dijelove Engleske i Walesa, a predaha od suša i temperatura koje ruše rekorde i izazivaju požare nema na vidiku. Nešto južnije, najdulja i najvažnija talijanska rijeka, Po, samo što nije presušila. Italija je u srpnju zbog rekordno niske razine rijeke proglasila izvanredno stanje za okolna područja, koja su zadužena za trećinu poljoprivredne proizvodnje ove zemlje.

Foto: Bonomo Antonino / ipa-agency.net River Po, the ongoing environmental disaster. Photo: Bonomo Antonino / ipa-agency.net/IPA

Na rijeci Doubs, manje turista na brodovima znači manje posla za restoran Christophea Valliera koji se nadao kako će se ove godine napokon oporaviti od gubitaka koje je pretrpio u pandemijskim godinama. Vallier nije optimističan, kaže kako svi lokalni stručnjaci smatraju da će se rijeka nastaviti sušiti u narednim godinama.

