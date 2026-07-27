Macron sazvao hitan sastanak: 'Bit ćemo uz građane'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je za ponedjeljak krizni sastanak vlade zbog katastrofalnih šumskih požara koji već danima haraju jugozapadom zemlje. Iako su vlasti prvi put izvijestile da se najveći požar tijekom noći nije značajnije proširio, iz svojih je domova dosad evakuirano više od 250.000 ljudi, dok meteorolozi upozoravaju da bi novi toplinski val mogao ponovno pogoršati situaciju. Kako prenose BBC, požari u francuskim regijama Gironde i Landes spalili su područje četiri puta veće od Pariza. Tijekom noći stanje je bilo relativno stabilno, zbog čega nisu naređene nove evakuacije, no opasnost još nije prošla.

Uoči početka kolovoza, kada u Francuskoj počinje vrhunac turističke sezone, vlasti su u Girondeu uvele dodatne mjere. Zabranjeni su dječji kampovi i kampovi za osobe s invaliditetom kako bi se smanjio broj ljudi u ugroženim područjima. Vatrogasci na zemlji i iz zraka vode utrku s vremenom pokušavajući obuzdati vatru prije nego što temperature ponovno porastu. U gašenju sudjeluju deseci zrakoplova i helikoptera koji izbacuju vodu i protupožarna sredstva. Predsjednik Emmanuel Macron poručio je da će država dugoročno pomagati pogođenim zajednicama. - Obnovit ćemo sve, sanirati štetu i bit ćemo uz građane koliko god bude potrebno - napisao je Macron na društvenoj mreži X.

Najveći požar, koji je izbio u blizini mjesta Saumos, nastavlja se širiti prema području Bordeauxa. Regionalna prefektica Sophie Brocas upozorila je da će svi stanovnici i posjetitelji na području kojim bi se požar mogao proširiti pravodobno dobiti upozorenja na svoje mobilne telefone kako bi mogli na vrijeme napustiti ugrožena područja. Zapovjednik vatrogasaca Nicolas Braz opisao je požar kao iznimno nepredvidiv. - Požar stvara vlastite vjetrove i vrtloge. Potpuno je nepredvidiv i vrlo ga je teško staviti pod kontrolu - rekao je za AFP. Francuska je zbog razmjera katastrofe angažirala i vojsku koja pomaže vatrogascima u čišćenju raslinja i stvaranju protupožarnih koridora.

Francuska je aktivirala Mehanizam civilne zaštite Europske unije, a pomoć stiže iz više država. Hrvatska je poslala tri zrakoplova Canadair CL-415, dok Portugal šalje dva Air Tractora. Češka i Slovačka uputile su helikoptere Black Hawk, a Rumunjska tim specijaliziran za šumske požare. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je da je iz europske flote za gašenje požara u Francusku i Španjolsku upućeno ukupno 11 zrakoplova i helikoptera.

Istodobno se s velikim požarima bori i Španjolska, gdje je proglašena izvanredna situacija. Prema podacima vlasti, iz ugroženih područja evakuirano je oko 76.000 ljudi, dok je još oko 30.000 stanovnika dobilo nalog da ostanu u svojim domovima. Španjolski premijer Pedro Sánchez rekao je da je ove godine u zemlji izgorjelo više od 130.000 hektara zemljišta, što je već sada iznad prosjeka posljednjeg desetljeća. Posebno teška situacija je u okolici Madrida, gdje regionalne vlasti požare nazivaju najgorima u povijesti tog područja.

Požari pogađaju i druge dijelove Europe. U Italiji je samo na Siciliji zabilježeno više od 350 požara, dok se u škotskom nacionalnom parku Cairngorms vatrogasci već deset dana bore s velikim požarom. Europska povjerenica za upravljanje krizama Hadja Lahbib upozorila je da bi ovogodišnja sezona mogla biti najgora dosad. - Prošle godine tijekom ljeta izgorjelo je milijun hektara površine. Ove godine sezona je počela ranije i, nažalost, očekujemo da bi taj rekord mogao biti premašen - izjavila je za BBC. Meteorolozi upozoravaju da se već tijekom ovog tjedna očekuje novi toplinski val, što povećava rizik od novih požara i dodatnog širenja postojećih vatrenih fronti.