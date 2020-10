Era duga 50 godina: Posljednji komercijalni let Tupoljeva Tu-154

Legendarni zrakoplov Tupoljev Tu-154, perjanica sovjetskoga civilnog zrakoplovstva, u srijedu je obavio svoj posljednji komercijalni let nakon gotovo 50 godina 'karijere', priopćila je posljednja zrakoplovna kompanija koja ga je koristila.

"Nažalost, moramo najaviti završetak korištenja jedinog Tu-154 koji je još uvijek činio dio ruskoga civilnog zrakoplovstva", stoji priopćenju tvrtke Alrosa, u vlasništvu istoimene rudarske tvrtke.

Posljednjim komercijalnim letom Tu-154 povezao je grad Mirnji na Dalekom istoku, poznat kao "glavni grad dijamanata" i Novosibirsk u zapadnom Sibiru. U zrakoplovu je bilo 140 putnika.

"Čitava era nacionalne proizvodnje zrakoplova odlazi u povijest s ovim legendarnim zrakoplovom", stoji u priopćenju Alrose, tvrtke koja je na društvenoj mreži VK objavila videozapis posljednjeg slijetanja zrakoplova uz poruku - "Hvala Tu-154...".

Video - Zrakoplovna nesreća u Rusiji

No zrakoplovom Tu-154, prepoznatljivom po repu u obliku slova T i trima motorima smještenim u stražnjem dijelu trupa, i dalje će upravljati rusko ministarstvo obrane i ministarstvo za izvanredne situacije.

Najviše nesreća

Dizajniran tijekom sovjetske ere, Tu-154 prvi je let izveo 1968. godine, a 1972. se počeo i službeno koristiti. Dugo vremena vodeći zrakoplov nacionalne tvrtke Aeroflot, izrađen je u više od 1000 primjeraka, no s obzirom na to da je trošio puno goriva u ovom stoljeću postupno se koristio rjeđe.

Njegova proizvodnja, koja se od sredine devedesetih već postupno usporavala, definitivno je prekinuta 2013. godine.

Tupoljev Tu-154 je poznat i po neslavnom rekordu, velikom broju nesreća. Naime, 73 su rezultirale trajnim gubitkom zrakoplova, pri čemu je smrtno stradalo 2911 putnika i članova posade.

U travnju 2010. Tu-154 s 96 osoba, među kojima je bio i poljski predsjednik Lech Kaczynski, srušio se u blizini Smolenska u zapadnoj Rusiji, pri čemu su poginuli svi putnici i članovi posade.

U prosincu 2016. jedan se Tupoljev ruske vojske, na putovanju prema Siriji, srušio u Crno more nedugo nakon polijetanja: među žrtvama je bilo i više od 60 članova zbora Crvene armije.