Domovinski pokret reagirao na predavanje o 'četničkoj golgoti': Očekujemo ispriku od Hasanbegovića

Prije nekoliko dana na poziv saborskog zasutpnika Zlatka Hasanbegovića u Zagrebu su gostovala dva poznata srbijanska zagovornika povijesnog revizionizma i rehabilitacije četnika, kao i određenih frakcija četničkog pokreta. Naime, u prostorijama Hrvatskog instituta za povijest održali su predavanje povodom izlaska knjige ''Bosanska golgota četnika 1945. godine''. Zbog tog predavanja reagirao je Domovinski pokret u čijem je Klubu zastupnika u Saboru i Zlatko Hasanbegović. Hasanbegović je, naime, potpredsjednik tog kluba. Domovinski pokret sada se ogradio od tog predavanja.

- Već i sam naslov knjige, kao i veliki dio njezina sadržaja, upućuju na neprihvatljiv pokušaj rehabilitacije četničkog pokreta i to usred hrvatskog glavnog grada Zagreba. Autori knjige, Dimitrijević i Dević, na samom predstavljanju iznijeli su naramak povijesnih laži, montiranih konstrukcija i pritom izbjegli dati širu sliku četničkog pokreta i sramotnu istinu o djelovanju raznih četničkih postrojbi koje su tijekom II. svjetskog rata provodile krvavi zulum nad Hrvatskim narodom na području današnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne ulazeći uopće u znanstvene motive pojedinih povjesničara, ne možemo se oteti dojmu da je sporno predstavljanje iskorišteno kao još jedan u nizu pokušaja rehabilitacije zločinačkog četničkog pokreta, koji svoje odvratne zločine nad nesrbima nije činio samo od 1941. do 1945. godine, već su njegovi sljedbenici isto ponovili i tijekom velikosrpske agresije devedesetih od Vukovara do Srebrenice - priopćio je Domovinski pokret.

- Klub zastupnika Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, čiji je član i zastupnik Hasanbegović, kao predsjednik koalicijskog partnera Bloka za Hrvatsku, čvrsto se ograđuje od takvog njegovog rada i sudjelovanja u predstavljanju knjige koju smatramo skandaloznim pokušajem rehabilitacije četničke ideje čak i u Hrvatskoj. DP smatra da nema nikakve razlike između onih koji provode povijesni revizionizam četnika ili primjerice – Milke Planinc i drugih komunističkih krvnika. I jednima i drugima zajedničko je neprijateljstvo prema bilo kakvoj Hrvatskoj državi, a njihovi simboli – kokarda i crvena zvijezda petokraka, činili su zlo Hrvatskom narodu i u II. svjetskom ratu i u Domovinskom ratu. Domovinski pokret ne bježi od relevantnih i argumentiranih povijesnih rasprava te smo spremni organizirati posebni okrugli stol o pogubnom djelovanju četnika na područjima Sjeverne Dalmacije, Like, Banovine, Bosne i Hercegovine, kao i primjerice bitki na Lijevča polju gdje su pred kraj II. svjetskog rata doživjeli jedan od najveći poraza - dodaju u priopćenju.

Navode i kako očekuju ispriku Zlatka Hasanbegovića. - Domovinski pokret zbog toga od dr. Hasanbegovića očekuje javnu ispriku svima onima koje je njegov privatni nastup povrijedio. Isto tako, napominjemo da on kao znanstvenik ima pravo govoriti i nastupati, zajedno s drugim uglednim hrvatskim znanstvenicima, čiji doprinos u utvrđivanju povijesne istine izuzetno cijenimo, međutim, manipulacija u režiji Beograda kojom se iskrivljuje istina, za nas je krajnje neprihvatljiva. I da ne bi bilo kakvih nedoumica DP je za potpunu zabranu četničkog pokreta u RH! - istaknuli su.

