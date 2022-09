Dok se obični ljudi pitaju kako će preživjeti hladnije dane, elita se pravi kao da se ništa ne događa

Svi znamo da se bliži vrijeme velike naplate računa za vrijeme kaosa u koji je svijet svojom politikom gurnula globalistička agenda. Istovremeno vidimo kako je glavna strategija političke elite pred krizom koja sve jače udara na naša vrata – pravljenje mrtvim. Dok obični ljudi sa strepnjom gledaju u budućnost i pitaju se kako će preživjeti hladnije dane, elita se za to vrijeme pravi kao da se ništa ne događa.



To je ona ponižavajuća situacija kada osjećate kako vas netko maltretira bez vidljivog razloga, a pritom se pravi "grbav". Zbog toga se ljudi sve više pitaju koja motivacija stoji iza ovakvog ponašanja elita? Radi li se o nekom velikom planu ili je naprosto riječ o pukom patološkom sadizmu elita? Jesu li u pitanju, kao što to inače biva, novac i moć ili se radi o nekoj "višoj", ideološkoj motivaciji? Ako ponašanje elita želimo staviti u okvir nekog racionalnog plana, mogli bismo govoriti, primjerice, o "dubokoj državi", ali prije toga bismo trebali razvidjeti imaju li ti ljudi uopće dovoljno svijesti da razumiju svoje postupke i njihove posljedice ili su toliko odsječeni od stvarnosti da uopće ne shvaćaju što se događa u stvarnom svijetu, izvan "balona" u kojem žive i koje muke brinu obične ljude?